Правительство займется мобилизацией ресурсов экономики

Утверждены основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год. Спойлер: ВВП должен вырасти на 3,8%, экспорт - на 5,5%, инфляцию попытаются снизить до 7-8%.

Указом №411 от 28 ноября «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2023 год» утверждены основные показатели, выполнение которых к концу 2023-го должно обеспечить правительство. Для этого, как говорится в документе, Совету Министров необходимо в двухмесячный срок «утвердить целевой план социально-экономического развития Республики Беларусь на 2023 год, направленный на полную мобилизацию ресурсов экономики и предполагающий напряженные задания для выхода на темпы роста экономики, определенные Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы».

Среди основных утвержденных параметров: рост ВВП на 3,8%, экспорта - на 5,5%, реальных располагаемых денежных доходов населения - на 4,1%, инвестиций в основной капитал - на 22,3%. Нацбанку поручено «принять необходимые меры по ограничению в 2023 году инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 7-8%».

Кроме того, правительство совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должны определить исчерпывающий перечень ключевых показателей эффективности работы государственных организаций и хозяйственных обществ, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей в УФ) принадлежит государству, в том числе являющихся управляющими компаниями холдингов. Что касается частных компаний, малых и микроорганизаций, а также организаций с участием иностранного капитала, то их это пока не касается.

Ключевые параметры, установленные Указом №411, выглядят очень внушительно. Насколько они выполнимы в сложившейся ситуации - оценить пока сложно. Судя по всему, власти не планируют вносить коррективы в Программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы, несмотря на то что в текущем году предусмотренные в ней показатели явно не будут достигнуты.

Озвученные цифры прогноза на 2023 год также не совпадают с оценками зарубежных экспертов, включая организации ЕАЭС. Так, например, по данным МВФ инфляция в Беларуси в 2022 году составит 16,5%, а в 2023-м - 13,1%. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в последнем обзоре отметило, что снижение ВВП страны по итогам 2022 г. составит 6%, в 2023-м - еще 2%.

В Евразийском банке развития еще недавно считали, что валовый внутренний продукт в Беларуси в 2022 году снизится на 6,5%, а в 2023-м - еще на 3%. Правда, в новом прогнозе, опубликованном буквально на днях, говорится, что ВВП у нас в 2023-м все-таки вырастет, но только на 0,3%. При этом экономический рост в Казахстане и Армении в следующем году может составить 4,2%, в Кыргызстане - 3,5%, Таджикистане - 6,5%. И только в России эксперты прогнозируют спад на 2%. Что касается инфляции, в ЕАБР считают, что в Беларуси в 2023-м она составит 8%, в Армении - 4,6%, Казахстане - 7,8%, Кыргызстане - 5,2%, в России и Таджикистане - 6%.

Относительно других цифр прогноза можно отметить, что, например, экспорт белорусских товаров и услуг по итогам трех кварталов этого года составляет только 95,7% к аналогичному периоду прошлого года (эту информацию приводит Нацбанк). А о том, что инвестиции в основной капитал падают у нас несколько лет подряд, мы уже писали. В частности, за 7 месяцев 2022 года в сопоставимых ценах они снизились к аналогичному периоду 2021-го почти на 19%.

Ссылки по теме:

МВФ прогнозирует высокую инфляцию в Беларуси в течение двух лет

ЕАБР прогнозирует Беларуси падение ВВП в течение двух лет