Экспорт товаров и услуг за 11 месяцев 2022 года снизился на 5%

Национальный банк опубликовал статистику внешней торговли по итогам ноября. Снижение к аналогичному периоду прошлого года наблюдается по всем основным показателям.

Экспорт товаров и услуг в Беларуси за январь-ноябрь 2022 года составил чуть более 42,4 млрд долларов. Это почти на 3 млрд, или на более чем на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021-го. Импорт оказался чуть выше 37,7 млрд долл. По сравнению с 11 месяцами 2021 года он уменьшился примерно на те же 3 млрд, но в процентном соотношении это составило более 7%. В целом внешнеторговый оборот за этот период 2022 г. по данным Национального банка просел примерно на 6%. Сальдо при этом является положительным и составляет 4,666 млрд долл.

Любопытно, что объемы по услугам во внешней торговле снижаются опережающими темпами, хотя в былые годы именно услуги являлись главным источником позитива с точки зрения внешнеторгового сальдо. Экспорт услуг за 11 месяцев 2022 года оказался почти на 1 млрд меньшим, чем год назад на ту же дату и составил менее 8,3 млрд долл., снизившись почти на 11%.

Ранее Белстат опубликовал данные по торговле товарами за 11 месяцев прошлого года. Согласно им, в январе-ноябре внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил чуть более 69 млрд долларов, в том числе экспорт - порядка 34,767 млрд, импорт - 34,256 млрд. К уровню января-ноября 2021 г. в текущих ценах внешнеторговый товарооборот составил 93,6%, экспорт товаров снизился на 4,2%, импорт - на 8,5%.

Из статистики внешней торговли можно упомянуть еще один любопытный факт: в ноябре 2022-го Беларусь установила месячный рекорд по экспорту товаров в страны СНГ - 2,68 млрд долл. А по итогам 11 месяцев прошлого года товарный экспорт в СНГ составил 23,5 млрд, импорт - 21,4 млрд. Положительное сальдо - 2,047 млрд. В 2021 году за тот же период сальдо в торговле товарами со странами СНГ было отрицательным в размере около 1,7 млрд долл. Это произошло благодаря росту экспорта в этом направлении на 9% и снижению импорта примерно на 8%. Доля СНГ во внешней торговле товарами увеличилась за год с 60,8 до 65%. Разумеется, нужно понимать, что 85-90% белорусского экспорта товаров в СНГ - это поставки в Россию.

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