Экспорт сократился на 5,5%, а импорт - только на 1,1%

Эксперты Евразийского банка развития проанализировали внешнеторговый товарооборот Беларуси за октябрь. Спойлер: восстановление импорта идет более быстрыми темпами.

Как сообщает официальный ТГ-канал ЕАБР со ссылкой на данные белорусской статистики, по данным за октябрь 2022 г. оборот внешней товарной торговли Беларуси оказался на 3,3% ниже уровня октября 2021 г. Экспорт при этом сократился на 5,5% г/г в стоимостном выражении, а импорт - на 1%.

Таким образом, процесс восстановления импорта идет более быстрыми темпами, чем рост экспорта. Как отмечают аналитики банка, существенную поддержку экспорту продолжает оказывать курсовой фактор. Стоимостной объем импорта товаров в Беларусь восстанавливается, причем этот процесс в последние месяцы значительно ускорился. Так, в июле, по данным ЕАБР, падение импорта составляло 15,4% г/г, в августе - 12,6% г/г, в сентябре - 8,7% г/г, а в октябре - только 1%. Что важно: восстановление импорта преимущественно сосредоточено в потребительском сегменте. А вот поставки инвестиционных товаров в Беларусь за 9 месяцев в стоимостном выражении упали почти на 29% к аналогичному периоду 2021-го.

По данным Белстата, внешнеторговый товарооборот Беларуси за январь-октябрь составил 61 327,3 млн долл. в текущих ценах. Это - 93,6% к январю-октябрю 2021-го. Свыше 65% товарооборота (более 40 млрд долл.) приходится на страны СНГ. Общий экспорт товаров за 10 месяцев составил 30 882,8 млн долл. (96,4% к аналогичному периоду 2021 г.), импорт - 30 444,5 млн долл. (90,9%). Положительное сальдо на 1 ноября - 438,3 млн долл. (год назад на ту же дату сальдо было отрицательным - более 1,4 млрд).

Ссылки по теме:

В Беларусь постепенно возвращается импорт

Белстат и Нацбанк оценили динамику экспорта и импорта. Что получилось?