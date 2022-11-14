В Беларусь постепенно возвращается импорт

Если в августе снижение объемов ввоза товаров к аналогичному периоду 2021 года составляло 12,7%, то в сентябре - 8,9%. Это говорит о налаживании новых схем поставок из-за рубежа.

Как сообщает официальный ТГ-канал Евразийского банка развития со ссылкой на данные Белстата, в сентябре текущего года снижение импорта товаров в Беларусь замедлилось до 8,9% г/г (в августе - 12,7%). Это может указывать на некоторое налаживание новых схем поставок в страну. Оперативные данные Национального статистического комитета за 9 месяцев эту динамику подтверждают. За январь-сентябрь т.г. к январю-сентябрю 2021-го импорт составил 89,9%, тогда как месяцем ранее - 89,7%.

Как отмечают в ЕАБР, в результате профицит внешней торговли товарами уменьшился в сентябре до 52 млн долл. Хотя по итогам 9 месяцев он выглядит все еще внушительно: +574,9 млн. При этом в торговле товарами со странами СНГ этот показатель составляет по итогам сентября более +1,1 млрд долларов, тогда как в товарообороте «вне СНГ» сальдо отрицательное - около -526 млн.

Как считают аналитики Евразийского банка, существенную поддержку белорусскому экспорту в страны СНГ, включая Россию, по-прежнему оказывает курсовой фактор, но его значение постепенно снижается. По их данным, оборот внешней торговли товарами Беларуси в сентябре 2022 г. оказался на 6,9% ниже сентября 2021-го, а стоимостной объем экспорта сократился на 4,8% г/г после снижения на 0,1% в августе. «С учетом увеличения цен поставок это может соответствовать еще большему сокращению физических объемов экспорта. Увеличение поставок товаров в РФ, ряд азиатских и африканских стран пока не полностью компенсирует вызванное разрушением производственно-логистических цепочек падение экспорта в ЕС и не только», - говорится в еженедельном обзоре банка.

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