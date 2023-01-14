В Беларуси вводится упрощенный порядок борьбы с долгами по зарплате

Минтруда сможет направлять нанимателям требования о ликвидации задолженности без проведения проверки - на основании данных, полученных в результате изучения документов, обращения граждан или сведений, полученных из других источников.

В соответствии с Указом №3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы» от 9 января 2023 г., в Беларуси вводится упрощенный порядок принятия мер в отношении нанимателей, допустивших просроченную задолженность по выплате заработной платы. Новые полномочия, предоставленные Департаменту государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты и направленные на ускорение сроков погашения такой задолженности, вступят в силу через 3 месяца после официальной публикации документа.

Основное изменение заключается в том, что Минтруда предоставлено право выносить обязательные для исполнения нанимателями требования об устранении нарушений законодательства о труде в отношении обеспечения выплаты заработной платы. Причем, эти требования инспектора смогут выносить без назначения проверки при условии подтверждения фактов нарушений. Согласно Указу, такие факты могут устанавливаться в результате изучения документов, истребованных у нанимателя в связи с обращением гражданина или поступлением сведений от правоохранительного органа и даже на основании публикаций в средствах массовой информации. Причем, в случае устранения нанимателем нарушений в установленный в требовании срок, предусмотрено освобождение его от ответственности.

Второй момент: откорректирован порядок принудительного исполнения требования о погашении задолженности по выплате заработной платы. Как говорится в Указе: «при неисполнении нанимателем требования об устранении нарушений законодательства о труде в отношении обеспечения выплаты заработной платы в установленный срок Департамент вправе выносить решение о взыскании заработной платы. Данное решение является исполнительным документом, подлежит оформлению и исполнению в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве, и может быть предъявлено к исполнению в течение трех месяцев со дня его вынесения».

Указ предусматривает, что защита интересов граждан по данному вопросу будет осуществляться без вовлечения их в этот процесс. Именно поэтому решение о принудительном взыскании средств в интересах работника вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства будет предъявляться в органы принудительного исполнения Департаментом государственной инспекции труда. Хотя в случае необходимости, оно может быть также предъявлено к исполнению самим работником.

В Минтруда, прокуратуре, профсоюзах и других инстанциях в последнее время не раз затрагивали проблему просроченной задолженности по выплате заработной платы в стране. Так, например, по данным прокуратуры, на 1 декабря 2022 года просроченная задолженность по заработной плате в Минской области составила 1,4 млн рублей и была зафиксирована в 5 организациях области. В Минске за 11 месяцев 2022 г. после вмешательства проверяющих 79 организаций погасили задолженность в размере больше 9 млн рублей. Но в реальности размер задержанных зарплат намного больше, так как в значительной степени он генерируется малыми и микроорганизациями, которые не обязаны предоставлять отчетность в органы статистики. За невыплату зарплаты в срок белорусским законодательством предусмотрена административная ответственность нанимателя в размере до 100 базовых величин, а конкретного должностного лица - от 4 до 20 б.в.

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