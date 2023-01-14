В декабре в Беларуси возник существенный дефицит валюты

За последний месяц года чистая покупка СКВ составила 357,5 млн долларов. Хотя по итогам года рынок сохранил профицит в размере чуть более 562 млн.

Тренд на рост покупки валюты в декабре достиг пика: предприятия, банки и население сообща купили на чистой основе 675,6 млн долларов. И только субъекты хозяйствования-нерезиденты, как обычно, продавали - на этот раз в объеме 318,1 млн. В результате на рынке впервые возник столь значительный дефицит валюты (357,5 млн долларов). Для сравнения: в октябре наблюдался профицит в размере более 290 млн, а в ноябре - 97,9 млн. Хотя благодаря большому предложению СКВ в предыдущие месяцы год валютный рынок все-таки закрыл с профицитом в 562,1 млн.

Основными покупателями валюты в 2022 году оказались белорусские предприятия, которые купили чистыми 1 327,5 млн долл. в эквиваленте. Причем, в декабре здесь был установлен рекорд - покупка 401 млн долл. на чистой основе. Месяцем ранее эта цифра составляла всего 24,5 млн. На втором месте среди покупателей - банки. Они за год приобрели чистыми 645,8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе в декабре - 164,9 млн (за ноябрь - 56,4 млн долл.).

Население и предприятия-нерезиденты по году оказались чистыми продавцами. Но, как говорится, есть нюансы. «Нерезы» активно продавали валюту практически постоянно, и в итоге расстались чистыми с 2 509,1 млн долларов (в том числе в декабре чистая продажа здесь составила 318,1 млн). А вот население после активной продажи валюты в течение большей половины года с начала осени перешло к ее столь же активной покупке: за сентябрь - 114 млн долл., октябрь - 116,7 млн., ноябрь - 131,4 млн, декабрь - 109,7 млн. Правда, в итоге по году граждане все же продали больше, чем купили, на незначительные 26,3 млн.

В целом к концу года стало очевидным, что валютный рынок испытывает все более нарастающее давление, что подтвердило снижение курса белорусской валюты. Возможно, в начале 2023 года ситуацию несколько стабилизирует налоговый период, когда предприятиям и гражданам становятся нужнее рубли, но это не точно. Что еще удивляет: несмотря на дефицит валюты на торгах БВФБ, в декабре Национальный банк каким-то образом смог увеличить золотовалютные резервы на 131,8 млн долл. в эквиваленте (месяц назад - 207,9 млн долл.). К сожалению, сейчас финансовый регулятор не раскрывает ни источники пополнения, ни статьи расходов ЗВР. На 1 января ЗВР Беларуси, таким образом, составили 7 929,5 млн долларов.

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