Физлица в октябре установили новый рекорд по покупке валюты

За месяц население купило чистыми 116,7 млн долларов. Такой спрос на валюту со стороны физлиц в последний раз фиксировался в апреле 2021 года.

Похоже, что население возвращается к массовой покупке валюты, так как превышение приобретения СКВ гражданами над продажей наблюдается второй месяц подряд и в значительных объемах. За октябрь физлица купили чистыми 116,7 млн долларов, что даже больше, чем месяц назад (114 млн). Для сравнения: за январь-август этой категорией участников валютного рынка было продано чистыми примерно 500 млн долл., сообщает Нацбанк.

В остальном начало последнего квартала года обошлось без сюрпризов. Традиционно в связи с налоговым периодом предприятия валюту больше продавали, чем покупали. За месяц чистая продажа ими СКВ составила 102,9 млн долл. в эквиваленте, что в общем-то совсем немного. Субъекты хозяйствования продолжают оставаться в основном покупателями - с начала года они купили на чистой основе 902 млн долл.

Основным валютным «донором» на рынке по-прежнему являются предприятия-нерезиденты, которые за прошлый месяц принесли в «закрома» страны 304,1 млн долл. чистыми. А в целом с начала года эта сумма составила почти 1,9 млрд. Что касается банков, то они в октябре сработали на валюте практически «в ноль» (чистая покупка в размере 0,2 млн долл.). С начала года покупка здесь составляет 424,5 млн долл.

В результате чистый профицит валюты в октябре в Беларуси составил более 290 млн долл. Эту разницу предположительно вновь скупил Нацбанк, что позволило регулятору за месяц пополнить валютные резервы с учетом всех переоценок и затрат (структура которых теперь в стране не разглашается) на 86,5 млн долл. до 7 589,8 млн на 1 ноября. В значительной мере из-за этих закупок на рынке в последнее время очень большой избыток рублевой ликвидности. Например, на 4 ноября он составлял 6,4 млрд рублей.

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