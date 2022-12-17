Основные покупатели валюты - физлица и Нацбанк

В ноябре граждане снова купили СКВ на рекордную сумму - более 131 млн долларов чистыми, а финансовый регулятор нарастил золотовалютные резервы почти на 208 миллионов.

Покупка валюты физлицами продолжает бить рекорды - в ноябре они приобрели на чистой основе 131,4 млн долларов. Эта тенденция наблюдается уже третий месяц и идет по нарастающей: в сентябре граждане купили 114 млн долл., а в октябре - 116,7 млн. До этого они в основном продавали (за январь-август объем продажи составил примерно 0,5 млрд долл.). Теперь за 11 месяцев чистая продажа СКВ физлицами составляет всего 135,9 млн и может быть перекрыта уже к Новому году при сохранении таких темпов покупки.

Крупнейшим покупателем валюты в стране продолжают оставаться предприятия (+926 млн долл. в годовом исчислении). Хотя в ноябре они как раз купили необычно мало - всего 24,5 млн на чистой основе. С чем это связано - судить сложно, потому что обычно после налогового периода объемы покупки в этой категории значительно возрастают. Возможно, им сейчас нужны рубли для расчетов по кредитам в конце года, или есть какие-то другие причины.

Банки тоже являются покупателями СКВ. За ноябрь они купили на чистой основе 56,4 млн долл., а за 11 месяцев 2022 года - почти 481 млн. А вот предприятия-нерезиденты продолжают исправно поставлять валюту на рынок. В ноябре они продали чистыми 310,2 млн долларов, а за 11 месяцев объем чистой продажи валюты «нерезами» составил около 2,2 млрд.

В целом в стране к концу года профицит валюты несколько снизился. В ноябре он составил 97,9 млн долларов, тогда как в октябре - более 290 млн. Тем не менее, Нацбанк, очевидно, скупил эти «излишки» и с учетом других доходов за прошлый месяц смог увеличить золотовалютные резервы на 207,9 млн долл. в эквиваленте. На 1 декабря ЗВР Беларуси, таким образом, составили 7 797,7 млн долларов.

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