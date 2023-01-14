Теперь официально: в Беларуси разрешили параллельный импорт

До 31 декабря 2024 г. узаконено использование объектов интеллектуальной собственности, а также товаров, в которых они применяются, без согласия правообладателя, если на внутреннем рынке наблюдается «критический недостаток» этой продукции.

В Беларуси опубликован Закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» от 3 января 2023 г., который узаконивает так называемый параллельный импорт объектов интеллектуальной собственности, а также товаров, в которых они используются. В специальные перечни для легализации такого ввоза попадут объекты ИС и товары, «являющиеся существенно важными для внутреннего рынка», принадлежащие правообладателям из «недружественных государств», которые запретили их поставку в Беларусь. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как следует из текста документа, под параллельный импорт из объектов интеллектуальной собственности попадут компьютерные программы, аудиовизуальные и музыкальные произведения, а также программы вещания. В законе указано, что «в отношении лиц, использующих объекты интеллектуальной собственности на основании части первой настоящей статьи, не применяются нормы пункта 2 статьи 55 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. №262-З «Об авторском праве и смежных правах».

Кроме того, теперь допускается ввоз в страну товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка», в которых применены объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие правообладателям из иностранных государств без их согласия. Что это за товары - будет решать правительство, которому поручено вести соответствующие перечни. Вероятно, речь, прежде всего, идет о бытовой, компьютерной и прочей технике. Также в документе говорится, что товары, которые ввозятся с применением параллельного импорта, должны быть правомерно введены в гражданский оборот на территории любого государства непосредственно правообладателями объектов интеллектуальной собственности, примененных в таких товарах, или другими лицами с их согласия.

При этом в законе указано, что товары не будут включаться в перечни, если правообладатели или другие лица с их согласия сотрудничают с юрлицами и физлицами в Беларуси и это сотрудничество «не приводит к критическому недостатку этих товаров на внутреннем рынке». То есть, если иностранные поставщики не препятствуют необходимым объемам поставок своих товаров в страну, они под действие параллельного импорта не подпадают.

Любопытно, что для правообладателей, несмотря на отсутствие их согласия на импорт, предусмотрены вознаграждения. Средства для этого будут зачисляться на текущие (расчетные) банковские счета патентного органа и хранится до востребования правообладателем или организацией по коллективному управлению имущественными правами в течение трех лет с момента зачисления. Размеры такого вознаграждения определяются Советом Министров.

Ссылки по теме:

В Беларуси могут разрешить параллельный импорт

Правительство ограничило продажу активов для иностранных инвесторов