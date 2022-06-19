В Беларуси могут разрешить параллельный импорт

Вероятно, перечень товаров для ввоза без согласия правообладателей будет таким же, как в России, где подобное решение приняли в конце марта.

Первый заместитель премьер-министра страны Николай Снопков 25 мая, выступая с докладом в Палате представителей Национального собрания, заявил, что в Беларуси «отрабатываются вопросы параллельного импорта». По его словам, уже разработан соответствующий законопроект и определен перечень товаров, которые разрешат к ввозу без получения предварительного согласия правообладателя.

Эту информацию подтвердили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Пресс-служба МАРТ в официальном ТГ-канале министерства сообщила, что вопрос рассматривался на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства. «В рамках заседания рассмотрены проблемные вопросы целесообразности формирования перечня товаров в целях введения механизма «параллельного» импорта, а также о подходах к ценовому регулированию», - говорилось в сообщении.

Параллельный импорт - разрешение на ввоз в страну импортных товаров без получения официального согласия их правообладателя, либо его официальных представителей на данной территории. Это также означает, что государство отказывается защищать исключительные права зарубежных производителей и преследовать импортеров, которые ввозят продукцию в обход официальных каналов дистрибуции.

Российский Кабмин еще 29 марта 2022 г. принял постановление №506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы».

Позднее Минпромторгом РФ был разработан Приказ №1532 от 19.04.2022 г., которым утвержден Перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей) продукции, которая была введена в оборот за пределами территории Российской Федерации. В этом документе 96 позиций, но по кодам ТН ВЭД их намного больше. Фактически в перечень попали все ключевые бренды, которые по тем или иным причинам прекратили работу в России в 2021 году. Можно предположить, что белорусский перечень будет мало отличаться от российского.

Порядок ввоза «параллельного импорта» в РФ установлен следующий. Во-первых, ввозимая продукция не должна быть контрафактной - прежде она должна быть легально введена в оборот в стране, откуда осуществляется импорт. То есть, предполагается закупать эти товары в странах, куда они были официально ввезены как бы для внутреннего употребления. Во-вторых, при ввозе таможенные органы обязаны сверять коды ТН ВЭД и наименования брендов с приказом Минпромторга.

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