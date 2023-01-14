В ЕАЭС вступают в силу новые требования к качеству мяса птицы

Соответствующий техрегламент начал действовать с 1 января 2023 года. Он предусматривает довольно много ограничений на использование в этом производстве пищевых добавок и лекарственных средств.

Белорусские птицефабрики уже не раз сталкивались с запретом на поставку своей продукции на российский рынок в связи с невыполнением фитосанитарных требований, установленных российским законодательством. Теперь эти требования в Союзе унифицированы в рамках общего технического регламента «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» (ТР ЕАЭС 051/2021). Но за основу в них взяты нормы российского законодательства, так как разработчиком документа является Министерство сельского хозяйства РФ.

Техрегламент устанавливает оценку соответствия для продуктов убоя птицы в форме ветеринарно-санитарной экспертизы, продукции из мяса птицы - путем декларирования соответствия, а продукции для детского питания - в форме государственной регистрации. В нем прописаны общие правила идентификации, безопасности процессов производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации и маркировки.

Из основных требований, установленных ТР ЕАЭС 051/2021 (текст документа размещен на сайте Евразийской экономической комиссии) можно выделить:

- максимально допустимые уровни остаточного количества 50 ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя;

- запрет на введение в непереработанную продукцию воды и пищевых добавок (включая фосфаты) и норматив массовой доли выделившейся при размораживании мяса птицы влаги (не более 4%);

- запрет на использование при производстве продукции из мяса птицы для питания детей ряда пищевых добавок (включая консерванты и усилители вкуса) и сырья с ГМО и пестицидами;

- допустимые отклонения показателей пищевой ценности (белок, жир, углеводы, калорийность) от указанных в маркировке фактических значений и др.

Под действие регламента попадает широкий круг продукции: продукты убоя и переработки сельскохозяйственной птицы (мясо и субпродукты); жиры птицы пищевые, мясо механической обвалки, кость птицы пищевая и продукты ее переработки; полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, а также консервы из мяса (субпродуктов) птицы; белок птичий пищевой сухой и продукты на его основе; продукция из мяса птицы для детского питания и т.д.

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