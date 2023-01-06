В Быхове продают консервно-овощесушильный завод

Экономическим судом Могилевской области в отношении предприятия открыто ликвидационное производство. Таким образом санация завода, продолжавшаяся с 2014 года, завершилась неудачей.

В отношении ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» по решению экономического суда Могилевской области открыто ликвидационное производство, которое продлится до 30 июня 2023 года. Общая сумма долгов предприятия достигла почти 11,4 млн рублей, сообщает Sputnik.

Быховский завод является одним из старейших отечественных производителей консервированных овощей, работавшим с 1935 года. Предприятие выпускало консервированный горошек, кукурузу, кабачковую икру и другие консервы, а также березовый сок под брендами «Хозяин-Барин» и «Закатки с грядки». Несмотря на почтенный возраст, завод являлся одним из наиболее современных в отрасли - не так давно там была проведена модернизация с установкой современных итальянских производственных линий.

Проблемы предприятия начались в 2014 году, когда судом было возбуждено первое производство по этому делу и введена санация сроком до 15.07.2016 г. На первых этапах дела шли более или менее благополучно: в 2016 году долгосрочные обязательства предприятия составляли 6,256 млн рублей, а краткосрочные – 19,641 млн. Причем, по итогам года чистая прибыль оценивалась в 729 тысяч рублей. Но дальше ситуация начала ухудшаться: предприятие ввязалось в неэффективные схемы работы с давальческим сырьем, потеряло доступ к госзакупкам, и в 2022 году месячная выручка составляла уже около 530 тыс. рублей при плане 1,5 млн.

Последний раз срок санации суд продлил в июле до 1 декабря, чтобы дать возможность закрыть некоторые обязательства и убрать урожай в рамках сырьевой базы (у завода имеется филиал «Мокрянский», расположенный в а/г. Мокрое Быховского района, который занимается производством сельскохозяйственной продукции).

Что будет дальше - сказать сложно. Быстро предприятие продать не удастся, потому что наиболее ликвидная часть имущества уже продана - гаражи, магазины и другая недвижимость в Быхове, а также склады в Быховском районе. Само же производство власти хотят продать единым комплексом, а практиковавшаяся ранее распродажа отдельных объектов прекращена. Причем, обязательное условие конкурса - продолжение производства и сохранение рабочих мест. Заметим, что завод вместе с филиалом занимает в районе третье место по численности работающих - 320 человек. Это условие в нынешней экономической ситуации может оттолкнуть многих потенциальных покупателей.

По данным, озвученным в экономическом суде этим летом, за январь-май 2022 года завод получил 2,5 млн рублей выручки от реализации и 58,4 тыс. рублей чистой прибыли при рентабельности продаж 7,3%. За 5 месяцев на экспорт было поставлено товаров на сумму 175,5 тыс. долларов. Производственная мощность предприятия составляет 28 миллионов условных банок в год.

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