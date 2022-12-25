В Белгоспищепроме обсудили перспективы консервной отрасли

За 9 месяцев экспорт белорусских плодоовощных консервов вырос на 32% к аналогичному периоду 2021 года.

За январь-сентябрь 2022 года белорусские предприятия выпустили более 150 тысяч тонн плодоовощных консервов. Заготовлено около 60 тыс. т различных видов плодоовощного сырья, в том числе отечественного - 93%. Доля экспорта в отрасли составляет 36% от общего объема производства. Эта продукция поставляется в 16 стран мира, и за первые три квартала ее поставки за рубеж увеличились на 32% к январю-сентябрю 2021 года.

Такие данные были озвучены в ходе республиканского совещания по развитию консервной отрасли, которое состоялось на базе Городейского сахарного комбината. В концерне «Белгоспищепром» также отмечают увеличение темпов выпуска новой продукции. Так, за последний год белорусские предприятия вывели на рынок несколько новых видов замороженных смесей, в том числе для детского питания, крем-супы, ореховый напиток «Бариста», березовые соки - с имбирем и «Хлебный», топпинги, соусы с горчицей и хреном, консервы с использованием фасоли и грибов, картофель тушеный с грибами, компоты из клубники, вишни, черной смородины и др.

В прошлом году доля белорусской продукции на внутреннем рынке плодоовощных консервов составляла чуть более 50%, по сокам и маринованным овощам - 60%, детскому питанию - 85%. Тогда, выступая на общем собрании представителей членов Белкоопсоюза, Александр Лукашенко призвал организацию активнее отвоевывать рыночные ниши у зарубежных поставщиков: «Занимайте их. Мы будем вас поддерживать. Идите отвоевывайте рынок. Зачем мы импортируем столько кетчупов, солянок, фасолевых и грибных консервов, кукурузы и горошка? Мы же все это можем в Беларуси делать. Вы же хвастаетесь, что возрождаете народные промыслы, марки, создаете современные торговые знаки? А где результат? Ваша задача - выйти к 2025 году на 90% переработки в собственной системе закупок».

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