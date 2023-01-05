МНС смягчило требования по использованию кассового оборудования

Это связано с глобальным программным сбоем в работе кассовых аппаратов, в результате чего в Беларуси несколько дней не работали многие магазины и АЗС.

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о временном изменении требований к используемому субъектами торговли кассовому оборудованию ООО «Туссон». В частности, таким организациям разрешается: использовать данное кассовое оборудование с откорректированным программным обеспечением - до проведения экспертизы, с неоткорректированным ПО - до 1 февраля 2023 г., а без установленных средств контроля - до 1 марта 2023 г.

Кроме того, налоговое ведомство разрешило до 1 февраля 2023 г. использовать в торговых объектах с торговой площадью 200 квадратных метров и более кассовое оборудование, не обеспечивающее дифференцированный учет данных о реализуемых товарах и не формирующее в платежном документе наименование товара. А также - перемещать кассовое оборудование между торговыми объектами одного предприятия и использовать его при организации торговли при условии представления не позднее 1 февраля 2023 г. в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» заявки для внесения в систему контроля сведений об изменении места его установки и использования.

Как сообщается, эти меры приняты «с целью урегулирования вопросов, связанных со сбоем в работе программного обеспечения кассового оборудования, заявителем которого в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, является ООО «Туссон».

Проблемы на объектах торговли в Беларуси начались в понедельник, 2 января. Они затронули более 50 заправок «Белоруснефти», сети магазинов «Остров чистоты и вкуса», «Евроопт», «Спортмастер», «ОМА» и др. 3 января компания «Туссон» сообщила, что причиной сбоя стал отказ ПО в нескольких типах фискальных регистраторов и предложила всем потребителям, которые их используют, доставить свое оборудование в сервисные пункты ООО «Туссон» для ремонта.

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