В Беларуси временно отказались от сертификации бытовых электроприборов

Под льготу, которая вступила в силу с 1 января, попадает вся техника, которая работает от розетки. Вероятно, это связано с необходимостью оперативно насытить внутренний рынок.

Правительство Беларуси с 1 января 2023 года приостановило обязательное подтверждение соответствия некоторых видов бытовой техники, предусмотренное постановлением Совета Министров от 21 октября 2016 г. №849. Речь идет обо всех электроприборах, которые запитываются от розетки, включая бытовые и офисные. Соответствующее постановление №916 от 27 декабря опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Этот документ «до особого решения» правительства приостанавливает действие пункта 3 перечня объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. В частности, под льготу попадают: бытовые холодильники и морозильники, электроплиты и духовки, кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины, внешние источники питания, электролампы, телевизоры, а также другое бытовое и даже офисное электрооборудование (например, принтеры, мониторы, сканеры и др.).

Вероятно, такое решение связано с необходимостью оперативно насытить рынок соответствующей техникой, а также снизить издержки производителей и поставщиков при ее выводе на рынок. По данным Белстата, в 2021 году Беларусь импортировала бытовых электроприборов из Китая – почти на 30 млн долл., из ЕС - более чем на 15 млн долл. Экспорт белорусской бытовой электротехники составлял свыше 117 млн долл.

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