Director.by поздравляет читателей и партнеров с Новым годом!

В канун праздников мы собрали для вас немного цифр и фактов о ситуации в белорусской экономике в уходящем году и о перспективах на 2023-й.

Забегая вперед, можно с уверенностью сказать, что с такими проблемами, как сейчас, отечественная экономика еще не сталкивалась. Никогда еще в суверенной истории Беларуси не было такого сочетания негативных факторов, как в 2022 году. Последствия пандемии COVID и связанная с этим турбулентность мировых рынков, вооруженный конфликт между соседними странами - важными для нас экономическими партнерами, санкции, введенные в отношении России и Беларуси рядом зарубежных стран… Все это не только накладывается друг на друга, но и усиливает негативный эффект.

Многие показатели, запланированные на 2022 год, к сожалению, не достигнуты. ВВП при ожидавшихся +2,9% по году, за 11 месяцев упал на 4,7%, инфляция - 13,3% на 1 декабря при 6% к концу года в прогнозе, инвестиции в основной капитал в годовом выражении на конец ноября упали на более чем 25% при годовом прогнозе +3,3%, объем промышленного производства в сопоставимых ценах за 11 месяцев - 94,4% к уровню января-ноября 2021-го, уменьшился экспорт и т.д. и т.п.

При этом нужно отдать должное: несмотря на фон проблем, белорусская экономика пока держится. Прежде всего, нужно упомянуть финансовую стабильность: курс белорусского рубля за год практически не изменился, валюта не пропадала ни из обменников, ни на бирже, более того - на рынке наблюдался стабильный валютный профицит. В среднем рентабельность даже выросла: на 1 ноября по реализованной продукции, работам и услугам она составила 11,1%, а по продажам - 8,9%. Прибыльность банковского бизнеса на эту дату оказалась на 53,5% большей, чем год назад. Хотя бизнес несомненно «ужался», повальных сокращений, как и резкого снижения зарплат, в экономике не наблюдалось, небольшой товарный дефицит есть, но он пока не носит критического характера.

То есть, белорусские предприятия всех форм собственности постепенно приспособились к «новой реальности». Другой вопрос: как долго они готовы работать в таких условиях? Пока наша экономика функционирует фактически в «ручном режиме», но все, кто имеет хотя бы общее профильное образование, понимают, что эта мера временная, а для устойчивого роста нужны совсем другие стимулы и механизмы.

Проблема в том, что предсказать развитие ситуации сейчас достоверно не может никто - слишком много переменных. Например, как долго продлится противостояние в Украине? Смягчатся для нас санкции или ужесточатся? Сможет ли Россия и дальше на том же уровне поддерживать Беларусь финансово и поглощать практически всю продукцию, которую мы готовы предложить?.. Эти вопросы пока без ответов, а значит, что бы ни прогнозировали экономисты, МФО и правительства, все это будет больше напоминать гадание на кофейной гуще. Мы же рискнем предположить, что 2023-й будет для Беларуси не менее сложным, чем 2022-й. Хотя бы потому, что в экономике накопилось слишком много проблем, которые пока, может быть, не так заметны, но их критическая масса постепенно увеличивается. Так что выход из «ручного режима» однозначно будет очень болезненным.

Тем не менее, несмотря ни на что и даже вопреки всему, мы поздравляем всех наших читателей и партнеров, руководителей предприятий всех форм собственности с наступающими Новым годом и Рождеством! Всех, кто сейчас в ответе за свой и государственный бизнес, за людей, которые в нем работают, за потребителей своей продукции. И желаем всем вам в будущем году выстоять, а также изменить к лучшему то, что в ваших силах. А еще - немного удачи. Она в 2023-м всем нам точно не помешает.

Ссылки по теме:

Правительство займется мобилизацией ресурсов экономики

Эксперты прогнозируют снижение ВВП Беларуси к концу года на 4,6%