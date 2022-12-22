Эксперты прогнозируют снижение ВВП Беларуси к концу года на 4,6%

Это связано проблемами у таких важных «доноров» экономики, как промышленность, транспорт, торговля, ИТ-сектор и др. При этом капитальные вложения бизнеса сократились на четверть.

По первой оценке, сокращение ВВП Беларуси за ноябрь к аналогичному периоду прошлого года составило 4,7%. Это столько же, сколько и месяцем ранее, что с одной стороны свидетельствует о замедлении спада в экономике к концу года. С другой стороны, ситуация в большинстве валообразующих отраслей продолжает оставаться сложной: все еще минусуют по году промышленность, транспорт, торговля, а в ИТ-сфере темпы падения даже усилились. Об этом сообщает Белстат.

В частности, объем промышленного производства в текущих ценах за 11 месяцев составил 154,4 млрд рублей, а в сопоставимых - 94,4% к уровню января-ноября 2021-го. Месяц назад последняя цифра была чуть хуже - 94,1%. Понемногу исправляет ситуацию главный сегмент - обрабатывающая промышленность, где «минус» к 1 декабря 2021-го составляет 6,5% (за сентябрь и октябрь, соответственно, «минус» 7,1 и 6,8%).

На транспорте, в частности в сфере грузоперевозок, все даже хуже: грузооборот в январе-ноябре - 81,6 млрд тонно-километров, или 74,7% к соответствующему периоду 2021 г. Это даже меньше, чем по итогам третьего квартала (74,8%). И хотя правительство и Минтранс пытаются помочь перевозчикам, основной профит от изменения привычных маршрутов экспорта-импорта пока достается зарубежным компаниям.

Товарооборот падает в Беларуси уже давно, поэтому его снижение в рознице в январе-ноябре на 3,4% в сопоставимых ценах к январю-ноябрю 2021-го означает снижение к и без того низкой базе, хотя темпы падения осенью несколько замедлились. Но при этом руководители торговых предприятий «не для печати» сообщают, что прибыльность продаж из-за введения административных ограничений по росту цен очень сильно упала. Насколько? Вероятно, мы скоро это увидим, когда торговля заплатит налог на прибыль за четвертый квартал. Что касается оптового товарооборота, то там за 11 месяцев падение к прошлогодним показателям вообще достигло 17,4%.

Как-то непонятно все с ситуаций в ИТ-секторе. Совсем недавно, во время встречи Александра Лукашенко с руководством ПВТ сообщалось, что за 9 месяцев этого года экспорт Парка приблизился к 2 млрд долларов, и что дела там обстоят совсем неплохо. Между тем, аналитики ЕАБР в своем ТГ-канале недавно опубликовали информацию, что падение ИТ-сектора за 11 месяцев даже усилилось и превысило 10% к аналогичному периоду прошлого года. По этим данным ИТ-бизнес в ноябре отнял у белорусского ВВП около 1%.

В целом ситуация в экономике остается сложной. Фактически она сейчас работает на «ручном управлении» и благодаря финансовой поддержке России. Но опыт большинства подобных ситуаций говорит о том, что такой механизм способен удержать экономику от обвала, причем в максимум среднесрочный период. А обеспечить устойчивый рост так вряд ли возможно. Кроме того, как отмечают в ЕАБР, в перспективе белорусские предприятия столкнутся с последствиями сокращения инвестиций, которое сейчас наблюдается. Так, за ноябрь капитальные вложения г/г сократились на 25,3%, в том числе в машины, оборудование и транспортные средства - на 42,2%. Это значит, что вместо плавной плановой модернизации бизнесу в будущем придется потратить больше и сразу. Что же касается этого года, в банке вновь обновили базовый прогноз по ВВП Беларуси - «минус» 4,6% по итогам декабря.

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