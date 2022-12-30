На столичном рынке жилья рекордное количество сделок: почти 15 тысяч за год

Ажиотажный спрос держит цены, которые практически не меняются, несмотря на рост предложения. Причем, в столице покупатели предпочитают приобретать готовые квартиры на «вторичке».

В этом году на рынке жилой недвижимости наблюдается картина, которую специалисты называют «не типичной». По данным АН «Твоя столица», по количеству заключенных сделок 2022-й точно станет самым активным годом на рынке жилья Минска за всю историю его существования. Только в ноябре в городе было заключено 1416 сделок, причем лишь 11% из них - с новостройками от застройщиков. Как бы ни сложилась ситуация в декабре, специалисты уверены, что по итогам года количество сделок превысит рекордную отметку в 15 тыс.

Что еще любопытно: уровень средних цен за три последних квартала фактически не изменился - сейчас средняя стоимость квадратного метра составляет в столице около 1293 долл. А на рынке уже появляются более дорогие предложения - квартиры с ремонтом, иногда даже с обстановкой, приобретенные физическими и юридическими лицами на этапе строительства и доведенные до полной готовности. Как правило, это помещения небольшого метража и стоимость квадратного метра в них составляет около 1600 долл.

Специалисты сами теряются в определении причин такой бурной активности покупателей. В связи с этим, хороший вопрос: что будет дальше?

- Если ситуация не изменится, то мы можем просто транспонировать второе полугодие 2022 года на первое 2023-го. Будет все то же самое. Вряд ли стоит ожидать роста цен, как на вторичке, так и на рынке новостроек. К этому нет никаких объективных экономических предпосылок, как например, увеличение доходов покупателей или снижение стоимости кредитов. А ходившие по рынку мнения о нашествии граждан РФ, которые массово скупают недвижимость в Минске, и тем самым взвинтят цены на жилье, остались лишь только мнениями, - считает заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев.

Можно добавить, что предложение коммерческого жилья (то есть, построенного не для «льготников» и не подпадающего под ограничения на продажу) в будущем году также несколько снизится. Эта тенденция уже заметна. Так, например, за 11 месяцев 2022 г., по данным Белстата, в стране было введено в эксплуатацию 3 476,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это около 83% от запланированного на год в соответствии с Постановлением Совета Министров №69 от 4 февраля 2022 г.

При этом объемы коммерческого строительства в этом году явно не дотягивают до запланированных. За январь-ноябрь его доля в общем объеме - порядка 58%, тогда как по плану правительства эта цифра должна составить по году около 68%. За 11 месяцев из запланированного коммерческого строительства в стране введено менее 71%, и есть вероятность, что за декабрь сдать почти 30% от плана застройщикам не удастся. При этом общие показатели по вводу вполне могут быть выполнены, но за счет дальнейшего увеличения объемов строительства для льготников. На 1 декабря годовой план по такому строительству уже перевыполнен на 6%.

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