Доля коммерческого жилья в новом строительстве заметно сократилась

В начале года правительство планировало построить 4,2 млн «квадратов», из которых около 32% - для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В реальности по итогам сентября доля таких домов в общем объеме ввода составила 43,5%.

За три квартала 2022 г. в Беларуси организациями всех форм собственности построено 33,5 тыс. новых квартир общей площадью 2 886,1 тыс. квадратных метров. В том числе, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - 1 254,4 тыс. кв.м (43,5% от общего объема введенного жилья), с использованием государственной поддержки - 956,5 тыс. кв.м. (33,1% от общего ввода), в сельских населенных пунктах - 822,5 тыс. кв.м (28,5%). Эти данные приводит Белстат.

Еще летом на рынке строительства жилья начала наблюдаться не совсем приятная для застройщиков тенденция снижения доли коммерческих «квадратов», которые приносят им гораздо больший доход, чем квартиры, которые строятся для нуждающихся и, тем более, с господдержкой. Согласно плану, утвержденному Постановлением Совета Министров №69 от 4 февраля 2022 г. «О мерах по выполнению заданий по строительству жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним на 2022 год», в этом году должно быть введено в эксплуатацию 4,2 млн кв.м. В том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - 1,37 млн кв.м. То есть, доля коммерческих метров должна составить около 68% в общем объеме ввода. Реально же по итогам сентября эта цифра пока намного меньше - порядка 56,5%.

То есть, общие темпы ввода вроде бы не внушают опасений - за 9 месяцев сдано около 69% от запланированного метража. Но темпы строительства жилья для нуждающихся значительно опережают коммерческое строительство. В частности, нуждающимся сдано уже 91,5% квартир от плана на текущий год, с господдержкой - более 80%, а коммерческих метров - менее 58%. Причин участники рынка называют много: от проблем с выделением участков для коммерческого строительства, до недостатка финансирования и общего снижения спроса.

Интерес представляют также данные статистики о географическом распределении возводимого жилья по стране. Так, на Минск и Минскую область совокупно приходится около 44,5% от общего объема ввода. При этом в регионе самая маленькая доля жилья с господдержкой - примерно 26% в области и около 20% в столице. Для сравнения: в Витебской и Гомельской областях с привлечением госфинансирования строится более 42% жилья.

Можно добавить, что 19 октября вышло постановление правительства №711 «О перераспределении субвенций», в соответствии с которым определены объемы средств, направляемых из республиканского бюджета в бюджеты областей и г. Минска для финансирования расходов, связанных с предоставлением субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, и на погашение основного долга по этим кредитам. Общий объем такого финансирования - 476 млн рублей.

Документом предусматривается, что самые значительные субвенции на поддержку жилищного строительства получит Брестская область - более 116,5 млн руб. В Гомельскую область направят около 81 млн, Минскую - примерно 72,3 млн, Гродненскую - более 56,3 млн, Могилевскую - 51,2 млн, Витебскую - около 50,7 млн, в г. Минск - чуть менее 48 млн рублей.

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