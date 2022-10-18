После летнего роста продажи квартир упали на 10%

Специалисты считают, что это связано с сезонным фактором, а также… с проведением мобилизации в России.

По данным Национального кадастрового агентства, в сентябре в Минске было совершено 1432 сделки купли-продажи квартир, тогда как в августе было зафиксировано 1687 сделок. То есть спрос упал примерно на 10%. До этого - за январь-август - было продано на 1000 квартир больше, чем в прошлом году. Притом, что 2021 год и без того был рекордным по количеству проданных квартир, - отмечают в агентстве недвижимости «Твоя столица». Как считают аналитики, снижение спроса частично связано с началом нового учебного года и другими сезонными факторами, «отвлекающими» покупателей, а также с… обострением конфликта в Украине и, в частности, с проведением в России «частичной мобилизации».

Рост спроса на жилье в текущем году стал в какой-то мере неожиданностью. Он начался в мае и с тех пор увеличивался по нарастающей, хотя никаких экономических предпосылок для этого не было: ставки кредитования существенно не снизились (в начале октября они начинались от 19,5%), доходы населения также не выросли. Тем не менее, даже такие дорогие кредиты пользуются спросом в Беларуси. По оценкам специалистов, сейчас с кредитной поддержкой приобретается около 15% жилья. Возможно, в условиях нестабильности многие граждане предпочитают вложить свои сбережения во что-то материальное, не рискуя хранить деньги в банке или «под матрацем».

Как считает заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей ЧЕРНЫШЕВ, сейчас на рынок воздействуют два разнонаправленных фактора:

- Первый, активизирующий покупателей, это желание людей сохранить денежные накопления максимально рационально. Не хранить крупные суммы на руках и не нести их в банк, потому как и то, и другое, в сложные времена - весьма рискованно. Они выбирают приобретение квартиры, поскольку жилищный вопрос актуален для каждой второй семьи, вне зависимости, есть у них на данный момент собственное жилье, или нет: либо расширяются (из «двушки» в «трешку»), либо покупают еще одну квартиру (перевозят родителей из регионов), либо разделяются, чтобы отселить взрослых детей, и т.д. и т.п. Второй фактор дестабилизирует спрос - это введение в России частичной мобилизации. Некоторые белорусские покупатели опасаются, что это случится и в нашей стране, поэтому поставили вопрос о приобретении квартиры на паузу.

В агентстве отмечают, что обострение конфликта в Украине заметно не повысило интерес россиян к покупке недвижимости в Беларуси - он остается на том же уровне, что и в предыдущие годы. А вот интерес к краткосрочной аренде заметно вырос. Из-за этого цены на долгосрочную аренду также немного увеличились. Так, в начале 2022 года аренда стандартной однокомнатной квартиры с типовым ремонтом в спальном районе Минска стоила примерно 200-220 долларов в месяц в эквиваленте, в марта-апреле она опустилась до 150-170 долларов, а сейчас - выросла примерно до 190 долл.

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