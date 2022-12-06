Регионам и Минску выделено еще почти 124 млн рублей на строительство жилья

Чуть более месяца назад постановлением правительства №711 на финансирования расходов, связанных с предоставлением субсидий на строительство и реконструкцию жилых помещений в качестве субвенций было направлено 476 млн рублей.

Рынок коммерческого жилья сейчас переживает не лучшие времена. Зато объемы строительства жилой недвижимости для льготников заметно возросли. Во многом благодаря мощной государственной поддержке. 21 ноября вышло постановление правительства №806, где предусмотрено дополнительное финансирование областей и Минска в объеме 123 809 048 рублей. Свободные деньги появились в республиканском бюджете благодаря уменьшению расходов, предусмотренных на обслуживание внешнего государственного долга. Вероятно, они были заложены для оплаты российских кредитов, платежи по которым в соответствии с межправительственным соглашением между РФ и Беларусью перенесены на 2028-2033 гг.

Выделенные средства пойдут на возмещение расходов местных бюджетов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату процентов и погашение основного долга по выдаваемым банками кредитам на строительство и реконструкцию жилых помещений. Любопытно, что чуть более месяца назад на эти цели уже было направлено 476 млн рублей. Теперь бюджет Брестской области получит еще 29,39 млн рублей, Витебской - около 13,55 млн, Гомельской - почти 20,785 млн, Гродненской - чуть менее 15,29 млн, Минской - порядка 19,5 млн, Могилевской - более 12,38 млн, г. Минска - около 13 млн рублей.

Дополнительно постановление №806 предусматривает «помощь в обеспечении жильем для компенсации потерь банкам, связанных с предоставлением ими в 2003-2022 годах собственных ресурсов на льготное кредитование жилищного строительства, на 22 490 000 рублей, в том числе открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» - на 19 415 000 рублей, открытому акционерному обществу «Белагропромбанк» - на 3 075 000 рублей».

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