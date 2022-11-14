Жилье для льготников может подешеветь в Минске и подорожать в регионах

Это связано с тем, что стоимость квадратного метра в таких домах теперь будет привязана к среднемесячной заработной плате не по конкретному региону, а по стране в целом.

Постановлением №87 от 17 октября 2022 г. Министерство архитектуры и строительства внесло изменения в собственное постановление №30 от 10 марта 2022 г. «О строительстве жилых домов», которые предусматривают унификацию предельной стоимости жилья, строящегося с господдержкой, в масштабах всей страны. Причем, это касается строительства не только в городах, но и в сельской местности.

Ранее нормативы предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения многоквартирных и индивидуальных жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, были привязаны к размеру номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в соответствующей области и г. Минске.

Теперь в постановлении №87 указано: «норматив предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения многоквартирных жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, соответствует номинальной начисленной среднемесячной заработной плате работников Республики Беларусь, рассчитанной нарастающим итогом с начала года, публикуемой Национальным статистическим комитетом». Аналогичный подход будет применяться и при строительстве индивидуального жилья.

Что это означает в отношении цены квадратного метра? В соответствии с данными Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2021 год в среднем по стране составила 1 443,5 рублей. В том числе: в Минске - 2 024,1 руб., Минской области - 1 414,3, Гомельской - 1 248,5, Гродненской - 1 216,7, Брестской - 1 205,8, Витебской - 1 181,0, Могилевской - 1 147,3 руб.

То есть, если мы возьмем данные по зарплатам за прошлый год (просто для иллюстрации) то, например, предельная стоимость «квадрата», строящегося с господдержкой в Бресте, не могла превысить 1 205,8 руб. А если бы брестские застройщики могли ориентироваться, как сейчас, на среднюю начисленную з/п по стране, а не по своему региону, то цена квадратного метра вполне могла составить 1 443,5 руб. И так - со всеми регионами, потому что везде, кроме столицы, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата ниже, чем средняя по стране. К слову, в сентябре 2022-го она составила уже 1 637 руб.

То есть, при таком подходе жилье с господдержкой вполне может подорожать во всех регионах. И только в Минске, как ни парадоксально, оно теоретически может подешеветь. Как это вписывается в борьбу с инфляцией - не совсем понятно. Потому что на столицу, например, по итогам 9 месяцев текущего года из строящегося жилья с господдержкой (всего по стране сдано на этот период 956,5 тыс. кв.м) приходится лишь около 12,4% (118,6 тыс. кв.м).

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