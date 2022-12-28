Минюст предложил способ защиты прав кредиторов при реорганизации

Для этого в законе пропишут норму о запрете государственной регистрации реорганизации юридических лиц до истечения 30 дней с даты размещения информации об этом на портале ЕГР.

В проект закона «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» планируется включить ряд норм, направленных на исключение злоупотреблений и защиту прав кредиторов при проведении реорганизации субъектов хозяйствования. 23 декабря эти предложения рассматривались на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве юстиции.

Как сообщается, в результате обсуждения было поддержано предложение: включить в законопроект «норму о неосуществлении государственной регистрации реорганизации юридических лиц до истечения 30 дней с даты размещения на веб-портале Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о нахождении юридического лица в процессе реорганизации, а также предложения уполномоченных органов запретить регистрацию реорганизации».

Ранее в законопроект были включены положения, предусматривающие невозможность реорганизации юридического лица в случае наличия у него задолженности перед бюджетом по налоговым платежам, а также неисполненных обязательств перед органами Фонда социальной защиты населения. Предполагается, что эти нововведения снизят риск нарушения прав кредиторов при осуществлении реорганизации юридических лиц.

Ссылки по теме:

Как выйти из бизнеса с минимальными потерями

Совмин определил - какие операции будут считаться уклонением от уплаты налогов