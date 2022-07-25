Совмин определил - какие операции будут считаться уклонением от уплаты налогов

В постановлении правительства №465 от 15 июля 2022 г. впервые прописаны критерии, по которым контролирующие органы будут выявлять такие факты при осуществлении хозяйственной деятельности.

Постановление №465, которое было подписано премьером 15 июля, ожидалось уже давно. Еще в прошлом году в пункт 4 статьи 33 Налогового кодекса было внесено дополнение о том, что критерии, по которым будут выявляться хозяйственные операции, основной целью совершения которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора), должно определить правительство. Фактически этот документ суммировал правоприменительную практику, которая сложилась на настоящий момент при рассмотрении дел по ст. 33 НК.

Авторы документа исходили из такой посылки, что главной особенностью отнесения действий или событий к хозяйственным операциям, основной целью совершения которых являются неуплата, неполная уплата, зачет или возврат сумм налогов и сборов, является получение экономической выгоды именно от этих действий, а не от реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

Часть критериев, по которым хозяйственные операции могут быть отнесены к «уклонистским», относятся к использованию субъектами хозяйствования разных ставок налога на добавленную стоимость. Например, применение 10%-ной ставки НДС при реализации товаров собственного производства на внутреннем рынке по ценам ниже себестоимости, а для приобретенных товаров - ниже цены приобретения, что повлекло превышение вычетов по налогу на добавленную стоимость над общей суммой налога. Или - реализация товаров (работ, услуг) с применением ставки НДС 0 или 10% для получения права на зачет или возврат разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога.

Ряд пунктов постановления содержит критерии дробления бизнеса, целью которого является минимизация налогообложения. Это - и общеизвестная практика заключения договоров с физлицами, и ИП, которые фактически выполняют функции, предусмотренные трудовыми договорами. И «намеренная государственная регистрация» нескольких юрлиц или индивидуальных предпринимателей и разделение между ними деятельности с целью применения особых режимов налогообложения или налоговых льгот.

Любопытной является и такая формулировка: «реализация основных средств, товарно-материальных ценностей юридическим и (или) физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, по стоимости, значительно заниженной по отношению к рыночной стоимости, с дальнейшей продажей указанными субъектами (лицами) этих основных средств, товарно-материальных ценностей по рыночной (близкой к рыночной) стоимости». Здесь возникают, как минимум, два вопроса. Первый: что значит «значительно заниженной» - это 5, 15 или 50%? Второй: как быть, если к моменту, когда новый собственник решил перепродать данные основные средства или ТМЦ, рыночные цены на них значительно выросли? Пример: автомобили б/у, цены на которые на нашей памяти уже несколько раз существенно взлетали.

В документе также есть ряд моментов, которые пока не совсем понятны. Например, «создание условий, формально удовлетворяющих требованиям законодательства, для пролонгирования предельного срока использования налоговых льгот, в том числе пониженных ставок и преференций». Возможно, имеется в виду регистрация в районе (зоне) с льготным режимом налогообложения, а осуществление деятельности - в совсем другом месте. Или, например, наличие в штате определенного количества лиц с ограниченными возможностями, реально не выполняющих никаких функций, для получения преференций за использование труда инвалидов? Это, вероятно, потребует дополнительных разъяснений.

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