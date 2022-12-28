Сеть «Виталюр» сдаст в аренду компании «Санта Ритейл» 90% своих магазинов

Таким образом один из крупнейших белорусских ритейлеров хочет закрыть убытки и погасить долги перед поставщиками.

26 декабря главный руководители торговых сетей «Виталюр» и «Санта Ритейл» провели встречу с ведущими поставщиками, где сообщили о сделке, подготовленной двумя компаниями, в соответствии с которой Виталюр передаст Санте в аренду 84 своих магазина. Цель сделки - погасить убытки и задолженность перед поставщиками. Точные сроки не назывались, но ранее ряд интернет-ресурсов сообщили, что это должно произойти до 20 января 2023 г., что очевидно связано с завершением налогового периода.

- Между ОДО «Виталюр» и ООО «Санта Ритейл» достигнуто соглашение по заключению сделки, предусматривающей передачу в аренду всех торговых объектов сети «Виталюр». Целью и условием сделки является полное погашение дебиторской задолженности перед поставщиками. На сегодняшний день мы имеем высокий статус готовности сделки. Согласованы ключевые параметры, в том числе объем площадей, которые передаются в аренду. Это 84 торговых объекта. Хочу подчеркнуть, что мы не планируем никаких реорганизационных движений. В рамках текущей сделки юрлица объектов недвижимости, которые передаются в аренду, останутся прежними. Никаких иных субъектов хозяйствования, чтобы избежать требований по задолженности, создаваться не будет. Тем более не рассматриваются никакие вопросы, связанные с ликвидацией либо банкротством, - заявил генеральный директор ОДО «Виталюр» Александр Колесников.

На официальном сайте ОДО «Виталюр» сообщается, что в настоящее время у ритейлера работает 94 магазина. Это значит, что планируется передать Санте 90% торговых точек. Что значит - аренда с сохранением юрлиц и без реорганизации, не совсем понятно. Возможно, речь идет о временном использовании площадей с дальнейшим выкупом и возвратом после погашения задолженности, но верится в это с трудом. Хотя бы потому, что ООО «Санта Ритейл» вряд ли станет серьезно рассматривать такие условия и развивать формально чужие магазины. Сегодня у компании 210 своих торговых точек, а получив большую часть розничной сети Виталюра она станет одним из крупнейших ритейлеров страны. Тем более, что как сообщил руководитель Виталюра, сделкой предусмотрена продажа остатков товара и оборудования этих торговых объектов, что позволит закрыть примерно две трети общего долга компании.

Благодаря сделке, Виталюр смог договориться с банками-кредиторами о продлении на 2023 год действующих кредитных линий и об их реструктуризации. В ближайшее время по всем поставщикам компания составит график погашения текущей и просроченной задолженности. Причем сообщается, что закрытие долгов перед поставщиками будет происходить под контролем компании «Санта Ритейл».

Проблемы с ассортиментом и взаиморасчетами возникли у Виталюра летом-осенью текущего года. В ноябре-декабре поставщики уже обращались в суды с попытками взыскания долгов. Как считают эксперты, рост долгов связан с увеличением цен на импорт торговой сетью рыбы, овощей и фруктов, а также удорожанием логистики поставок. Ухудшило ситуацию и принятие постановления правительства №713, ограничившее оптовые и торговые наценки.

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