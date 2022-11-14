Внесены изменения в обязательный ассортиментный перечень для магазинов

Теперь на основании этого документа до 10 ноября руководство торговых объектов должно разработать, утвердить и согласовать в исполкомах собственные перечни.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №68 от 25 октября внесло изменения в постановление МАРТ от 19 ноября 2020 г. №74 «О перечнях товаров». В частности, этим документом утверждены новые обязательные ассортиментные перечни для торговых объектов в зависимости от их вида и типа, размеров торговой площади и специализации.

Теперь в соответствии с постановлением Совмина №713 все субъекты торговли, для кого ассортиментные перечни являются обязательными, до 10 ноября должны разработать, утвердить и согласовать в исполкомах собственные перечни. Как это технически возможно с учетом длинных выходных, не совсем понятно, но вероятно ответственные сотрудники исполкомов справятся с этой задачей.

В документе указано, что «перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, не требуется при продаже товаров в торговых объектах, указанных в пункте 6 Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. №703». В этом пункте шла речь о рынках, продаже товаров б/у и стоков, фирменных магазинах, или открытых по франшизе и т.д.

Ссылки по теме:

Опубликовано постановление о регулировании цен на потребительские товары

Ритейлеры и производители продуктов питания обсудили импортозамещение