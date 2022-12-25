Импортозамещающие проекты МСБ в этом году получат более 200 млн рублей

В Минэкономики сообщили о трех механизмах вовлечения малого и среднего бизнеса в деятельность по замещению импорта.

В ходе конференции по импортозамещению, проходившей на МТЗ 14 декабря, министр экономики Александр Червяков рассказал о работе по использованию возможностей бизнеса в этом направлении. По словам министра, основных стимулирующих механизмов три: финансовая поддержка импортозамещающих проектов, кооперация частных и государственных предприятий и поставки товаров через электронные торговые площадки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Что касается кредитных ресурсов, то прозвучали такие цифры: к концу года в стране будет профинансировано порядка 490 проектов МСБ на более чем 200 млн рублей. Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимательства также отобрано 30 импортозамещающих проектов микро- и малых предприятий на 3,6 млрд рублей. Это довольно выгодные займы.

Для выстраивания производственно-логистических цепочек с участием частного производственного бизнеса и государственных организаций Минэкономики совместно с БФФП организуют на крупных госпредприятиях контактно-кооперационные биржи. Уже проведено 20 таких мероприятий с участием 450 субъектов хозяйствования.

Как отметил министр, довольно активно используются и электронные торговые площадки, причем интерес к ним растет. В мае Белорусская товарная биржа создала специальную цифровую платформу по импортозамещению. К настоящему времени на ней совершено свыше 11 тысяч сделок на 80 млн рублей. Причем, по словам А.Червякова, основными игроками там выступают «частники», которые составляют 90% продавцов и 20% покупателей. Поэтому в ведомстве рекомендуют госсектору также активнее использовать этот инструмент для поиска партнеров и рынков сбыта.

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