В Беларуси скоро утвердят новый строительный кодекс

Основные изменения: больше полномочий в сфере градостроительной политики передадут местным органам власти, изменят классы сложности, а также создадут госстройпортал - профессиональный отраслевой ресурс.

Проект Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, который уже прошел первое чтение в Палате представителей, вынесен на общественное обсуждение. Оно продлится с 16 декабря 2022 г. по 4 января 2023 г. на Правовом форуме Беларуси.

Как следует из текста документа, одним из основных изменений станет перераспределение полномочий в сфере градостроительной политики между республиканскими и местными органами власти. В частности, на региональный уровень передается функция утверждения генпланов населенных пунктов, за исключением областных центров и городов-спутников. А чтобы качество планирования в регионах не пострадало, в структурах строительных отделов и управлений областных, городских и районных органов исполнительной власти должна появиться должность главного архитектора.

Облисполкомам также предлагается передать право на согласование размещения (за исключением отдельно оговоренных в кодексе территорий) объектов, которые строятся «с отступлением от утвержденного градостроительного проекта детального планирования при наличии обоснования о необходимости и возможности размещения объекта на предоставленном участке, а также при условии соблюдения требований и ограничений, установленных законодательством».

Еще одно любопытное изменение - анонсированное создание государственной информационной системы «Госстройпортал». Как указано в проекте, она должна обеспечить формирование единой информационной среды в строительной отрасли для упрощения взаимодействия субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с производителями стройматериалов, изделий и конструкций. А также - взаимодействие всех субъектов строительной отрасли с госструктурами.

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