С 1 января в Беларуси вносятся изменения в порядок списания курсовых разниц

Теперь в определенном объеме это придется делать ежемесячно. Таким образом государство пытается не допустить накопления убытков в экономике.

Новый порядок списания курсовых разниц вводится в Беларуси с 1 января 2023 г. Он прописан в Указе №430 от 20 декабря. Этот документ корректирует порядок списания учитываемых в доходах и расходах будущих периодов курсовых разниц, образовавшихся с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025-го. Одновременно признан утратившим силу Указ №159 от 12 мая 2020 года «О пересчете стоимости активов и обязательств».

Речь идет о том, что со следующего года устанавливается ежемесячное признание доходами и расходами положительных и отрицательных курсовых разниц в одинаковых суммах в размере наименьшей из этих сумм. Как говорится в комментарии, это «обеспечит равномерное включение их в облагаемую базу по налогу на прибыль». Кроме того, субъекты хозяйствования будут обязаны ежемесячно списывать оставшиеся после такого признания суммы курсовых разниц в размере, установленном руководителем организации, но не менее 1/36 оставшейся суммы.

То есть, с «вольницей» в смысле отнесения курсовых доходов и расходов на будущие периоды частично покончено. Мотивы такого решения понятны: государство, с одной стороны, стремится не допустить накопления убытков в экономике, которые однажды могут обрушиться на нее, как снежный ком. С другой - равномерное списание разниц на доходы и расходы не должно вызвать больших перекосов в плане поступления налогов, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Отнесение списания курсовых разниц на более поздние периоды не раз применялось правительством в Беларуси. Особенно часто - в периоды девальваций рубля и кризисов. Во многом это связано с отсутствием в стране практики хеджирования валютных рисков. Такие решения принимались как в отношении всех субъектов хозяйствования или отдельных групп предприятий, так и индивидуально. В последний раз банкам было разрешено до 31 декабря 2022 г. не учитывать влияние курсовых разниц, возникших после 1 февраля 2022-го при классификации активов, подверженных кредитному риску, и условных обязательств, а также при формировании специальных резервов по ним.

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