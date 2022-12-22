Бюджет Союзного государства в 2023 году вырастет в полтора раза

Он был одобрен 19 декабря в Москве на заседании Парламентского собрания Беларуси и России. С учетом курсовых разниц в валюте союзный бюджет составит более 92 млн долларов. Год назад - примерно 62 млн.

19 декабря на 63-м заседании Парламентского собрания Беларуси и России, которое состоялось в Госдуме РФ, был принят бюджет Союзного государства на 2023 год. Его доходная часть составит 5 млрд 966 млн российских рублей, расходная - 5 млрд 67 млн. Профицит - 899 млн руб. При этом на будущий год переходит профицит бюджета-2022 в сумме около 1,5 млрд руб.

Можно сразу отметить, что бюджет СГ-2023 значительно вырос. И не только в рублях (в текущем году доходная часть составляла 4 млрд 598,9 млн, а расходная - 3 млрд 111,5 млн российских рублей. Если пересчитать цифры доходов в 2022-м и 2023-м по курсу Центробанка РФ соответственно на декабрь 2021-го и декабрь 2022-го, то получится, что год назад доходная часть бюджета-2022 составляла примерно 62,4 млн долларов, а бюджет-2023 по нынешнему курсу оценивается уже где-то в 92,4 млн. То есть, в валютном эквиваленте на момент принятия он вырос почти в 1,5 раза.

Впрочем, есть большая вероятность, что рост расходов, финансируемых из бюджета СГ связан не столько с экономикой, сколько с политикой. В последние годы чиновники СГ очень скупо информируют о том, куда конкретно идут эти деньги. О новых программах в сфере экономики практически не сообщается. Вот и в этот раз заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин рассказал только об инвестициях в какие-то неназванные новые технологии, в борьбу с вирусами, а также в действующую программу дистанционного зондирования земли. При этом сообщается, что ряд программ пока дорабатывается, но они касаются в первую очередь силовых структур и совершенствования военной инфраструктуры Союзного государства. Кроме того, в бюджете также появилась статья на финансирование патриотических мероприятий.

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