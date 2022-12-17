Минфин успешно разместил «зеленые» гособлигации на 5 млрд российских рублей

Срок погашения выпуска - через три года. Полученные средства планируется направить на реализацию экологических проектов в лесном и коммунальном хозяйстве, энергетике, а также в других отраслях.

8 декабря в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» был размещен 293-й выпуск государственных долгосрочных облигаций, номинированных в российских рублях. Как сообщает Министерство финансов, ценные бумаги на общую сумму 5 млрд российских рублей были полностью выкуплены шестью юридическими лицами, среди которых - как резиденты, так и нерезиденты.

Основные параметры этого выпуска: валюта номинала и платежа - российский рубль, срок обращения - 1 100 дней, срок погашения - 12 декабря 2025 г., номинальная стоимость одной облигации - 1 000 российских рублей, ставка процентного дохода - 12,5% годовых. Как сообщает пресс-служба Минфина Беларуси, выплата процентного дохода будет осуществляться в течение срока обращения облигаций 12 июня и 12 декабря, начиная с 2023 года.

Почему облигации данного выпуска называются «зелеными»? Потому что вырученные от их размещения средства имеют целевой характер и должны быть направлены на финансирование проектов в рамках Концепции государственных «зеленых» облигаций Республики Беларусь. Среди заявленных и предварительно одобренных на госуровне направлений финансирования: проекты по лесовосстановлению, восстановлению экосистем и биоразнообразия; технологии энергоэффективности и альтернативная энергетика; модернизация систем водоснабжения и водоочистки; утилизация отходов и др.

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