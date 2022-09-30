Правительство меняет политику размещения еврооблигаций

Бумаги, выпущенные за рубежом, планируется выкупить досрочно, или заменить на обязательства по государственным ценным бумагам, размещенным в Беларуси. А новые выпуски будут осуществляться на территории России.

В Беларуси в ближайшее время будет кардинально переформатирована практика размещения внешних облигационных займов. Во-первых, правительством принято решение о досрочном выкупе евробондов, подлежащих погашению до 2023 года включительно, а также о замене таких бумаг, номинированных в валюте (с согласия держателей), на обязательства по государственным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке. Во-вторых, в 2022-2023 годах запланирована эмиссия облигаций в России на общую сумму до 50 миллиардов российских рублей.

Что касается обмена или выкупа евробондов, то такой механизм предусмотрен совместным постановлением Совмина и Нацбанка №643/20 от 26 сентября 2022 г. «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами». Этот документ предусматривает возможность досрочного выкупа еврооблигаций по цене 30% от номинальной стоимости с целью их дальнейшего аннулирования. Второй вариант - Минфин получил право заменить долг по еврооблигациям на обязательства по государственным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке также с последующим аннулированием евробондов.

Сложно сказать - насколько инвесторов заинтересует такая цена, хотя по рейтингам эти бумаги уже фактически являются «мусорными». На этот случай в документе заложена возможность осуществления расчетов при досрочном выкупе в долларах, и только если технической возможности перевести валюту инвестору не будет, то предусмотрена выплата в белорусских рублях по официальному курсу.

Замена евробондов на государственные ценные бумаги может оказаться даже интереснее для инвесторов, готовых рискнуть и ввязаться в операции с белорусскими рублями. Во-первых, эти гособлигации также будут номинированы в долларах. Во-вторых, сроки их обращения будут соответствовать срокам, оставшимся до даты погашения замещаемых еврооблигаций, а ставка по ним остается такой же, как по евробондам. Если с инвесторами удастся договориться, это может стать поводом для изменения рейтингов страны по обязательствам в иностранной валюте.

Новые выпуски государственных ценных бумаг за рубежом Беларусь, судя по всему, пока планирует только в России. Как сообщает белорусский Минфин, Банк России 26 сентября принял решение о регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных государственных облигаций Республики Беларусь на предъявителя пяти серий - 08, 09, 10, 11 и 12 (ISIN RU000A1052U9, RU000A1052V7, RU000A1052W5, RU000A1052X3 и RU000A1052Y1) и допуске этих ценных бумаг к размещению и публичному обращению в Российской Федерации.

Сообщается, что размещение белорусских государственных ценных бумаг на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с Указом №183 от 13 мая 2021 г. «О привлечении внешних государственных займов». В 2022-2023 годах запланирована эмиссия на общую сумму до 50 млрд. российских рублей. По данным Центра раскрытия корпоративной информации РФ объем эмиссии каждого из выпусков составит 10 млрд российских рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. российских рублей.

Ссылки по теме:

Минфин разместит в России облигации на 100 млрд

В S&P понизили рейтинг по белорусским евробондам и сделали прогноз по ВВП