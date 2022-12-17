Введены штрафы за неполную или недостоверную информацию о ценах в накладных

Подписан Закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», которым за такие нарушения предусматривается ответственность для должностных лиц и субъектов хозяйствования.

Закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности» устанавливает административную ответственность за неуказание в товарных документах сведений, связанных с формированием цен на потребительские товары, либо указание неполной или недостоверной информации. Как сообщается, эта норма направлена на реализацию Директивы Президента Республики Беларусь от 6 октября 2022 года №10 «О недопустимости роста цен» и призвана обеспечить защиту интересов граждан, а также поставку на внутренний потребительский рынок товаров по экономически обоснованным ценам.

Новый закон указывает, что за такие нарушения будет применяться штраф в размере до 20 базовых величин (640 руб. на текущий момент), а для субъектов хозяйствования - до 10% суммы денежной оценки хозяйственной операции, отраженной в товарных документах.

Кроме того, вводится административная ответственность еще за ряд нарушений. Например, для должностных лиц предприятий или индивидуальных предпринимателей - за нарушение правил по обязательной торговле на бирже рядом товаров. Так, за нарушение требования об обязательном заключении сделки на биржевых торгах сначала будет вынесено предупреждение, а повторное нарушение повлечет штраф в размере до 50 базовых величин. За непредставление товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром с целью регистрации этой сделки в установленных случаях - в первый раз также будет вынесено предупреждение. А при повторном нарушении придется уплатить штраф в размере до 30 базовых величин.

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