Объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов уменьшены на 8%

В 2023 году масштабы вырубки леса с целью заготовки сырья для деревообрабатывающих производств и прямой продажи потребителям снова сократятся. Основной поток древесины теперь идет через биржу.

На будущий год правительство установило объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов в размере 2942,9 тыс. куб. метров. Это предусмотрено постановлением Совмина №832 от 1 декабря т.г. На 2022-й эта цифра составляла 12 778,8 «кубов», но более 75% этого объема уже в заготовленном виде юридические лица, подчиненные Минлесхозу, должны были продать на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Теперь заготовка древесины для биржи нормируется отдельно, а внебиржевая вырубка сократится на 8%

Основную часть древесины «в обход биржи» (около 72,5% разрешенного объема) в 2023 г. разрешено вырубить юридическим лицам, находящимся в ведении Минлесхоза. Примерно 23% отпущено организациям Управления делами Президента, оставшуюся часть разделили между структурами Минобразования и НАН Беларуси.

Напомним, что 22 августа вышел Указ №294, который практически полностью запретил вырубку леса негосударственным организациям и ИП. Теперь, минуя биржу, они могут приобретать ее только в заготовленном виде у структур Минлесхоза, причем по исчерпывающему перечню оснований: для строительства жилья, производственных и социальных объектов в сельской местности; строительства и ремонта объектов, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных средств; для изготовления продукции в области похоронного дела, цены на которую регулируются облисполкомами; а также на территориях, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, для собственного производства и потребления.

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