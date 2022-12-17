Нацбанк исключил евро из корзины валют

Теперь в ней остались только российский рубль, доллар и китайский юань. Как сообщается, это связано с изменением структуры внешней торговли Беларуси.

Евро с 12 декабря исключили из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют в Беларуси. Как сообщает Управление информации и общественных связей Национального банка, при расчете стоимости корзины устанавливаются следующие уровни валют: для российского рубля - 60%, доллара США - 30%, китайского юаня - 10%.

«В 2022 году наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешней торговли Республики Беларусь со странами ЕАЭС, прежде всего Российской Федерацией, а также Китайской Народной Республикой. Одновременно происходит расширение использования национальных валют торговых партнеров при осуществлении внешнеэкономических платежей. При этом на фоне сокращения товарооборота со странами Европейского союза расчеты в евро уменьшились. В этих условиях изменилась структура торговых операций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Произошло увеличение объема сделок с российским рублем и их доли в общем объеме биржевых торгов при одновременном снижении объема и удельного веса операций с евро», - говорится в сообщении.

На самом деле это решение является абсолютно логичным в сложившейся ситуации. Индексы всех ведущих мировых валют, включая доллар и евро, формируются, исходя из объемов внешней торговли и учета валют, в которых осуществляется большая часть внешнеэкономических операций. Это позволяет грамотно формировать стоимость валютной корзины и видеть более реалистичную динамику курса национальной валюты. Поэтому теперь стоимость белорусского рубля будет находится в большей привязке к реальным результатам внешней торговли.

Как отмечают в Нацбанке, торги европейской валютой на БВФБ продолжатся, но официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках.

Ссылки по теме:

В Беларуси изменили структуру корзины валют

Российский рубль устроил хаос на валютном рынке