Парламент одобрил проект Закона «Об объединениях нанимателей»

Это один из самых «долгоиграющих» нормативных актов. В 2005 году он даже прошел два чтения в Палате представителей, но в итоге не был подписан Президентом.

23 ноября Совет Республики Национального собрания одобрил законопроект «Об объединениях нанимателей», который до этого был принят нижней палатой парламента. Предполагается, что его вступление в силу (если, конечно, на этот раз он будет подписан) позволит создать в реальном секторе экономки систему социального партнерства, основанную на взаимодействии трех сторон - представителей государства, работников и нанимателей.

Законопроектом предлагается ввести понятие «Конфедерация нанимателей Республики Беларусь». По крайней мере на первом этапе полномочиями Конфедерации может быть наделено республиканское объединение нанимателей, в состав которого входит более половины из числа действующих в стране объединений нанимателей. Конфедерация будет координировать деятельность объединений нанимателей в масштабах страны и представлять их интересы на национальном уровне, в том числе при формировании состава Национального совета по трудовым и социальным вопросам и при разработке и реализации генерального соглашения.

Законопроект определяет порядок создания объединений нанимателей, их правовое положение и принципы деятельности, а также права и обязанности таких объединений и их членов. В их уставах должны содержаться положения о том, что данная некоммерческая организация является объединением, созданным для представительства интересов нанимателей и объединений нанимателей; о статусе объединения и территории, в пределах которой оно осуществляет свою деятельность; а при необходимости - в уставе определяется отраслевая принадлежность такого объединения.

Не совсем понятно - смогут ли выступать в качестве таких объединений действующие деловые союзы, но ранее такую заинтересованность они высказывали. Поскольку деятельность в рамках Конфедерации нанимателей могла бы стать для них неплохой площадкой для расширения диалога с органами государственного управления и профсоюзами. С текстом законопроекта можно ознакомиться здесь.

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