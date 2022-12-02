43,6% уволившихся сотрудников готовы вернуться к прежнему работодателю

83,5% нанимателей относятся к этому или положительно, или нейтрально. Основной аргумент «за» - более быстрая адаптация такого специалиста в компании.

В результате недавнего опроса, проведенного исследовательским центром rabota.by, выяснилось, что 43,6% уволившихся сотрудников готовы вернуться на прежнее место работы. Причем, основным стимулом для этого оказались не деньги, а «тоска по бывшим коллегам, офису или работе в целом» - об этом заявили 40,2% опрошенных. Хорошая зарплата - на втором месте, комфортные условия работы и гибкий график - на третьем. Любопытно, что почти 22% рассказали о разочаровании в других нанимателях.

Что касается нанимателей, то почти каждый второй руководитель заявил, что положительно относится к найму бывших сотрудников и только 16% - отрицательно. В качестве основных плюсов такого возвращения представителями компаний были названы: быстрая адаптация (так считают 38,6% опрошенных), лояльность таких сотрудников к компании (22,7%), их более эффективная работа после возвращения и наличие у них новых компетенций, полученных в других компаниях (по 13,6%). Еще 9,1% считают, что это позволит сократить расходы на наем и обучение нового сотрудника.

С другой стороны, у тех, кто считает: «уходя - уходи», тоже сильные аргументы. Более 46% директоров, которые относятся отрицательно к найму уволившихся специалистов, полагают, что они ненадежны, и что они уже однажды продемонстрировали свою нелояльность. А около 19% думают, что это будет плохим примером для других работников.

Тем не менее, более 80% опрошенных представителей компаний указали, что им приходилось принимать на работу уволенных ранее сотрудников. Причем, среди них около 74,1% ранее ушли по собственному желанию. Для сравнения: 3 года назад только около 48% работодателей повторно нанимали экс-сотрудников, что, вероятно, свидетельствует о дефиците специалистов на рынке труда и ограниченном выборе альтернатив.

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