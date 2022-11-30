С 2023 года налог на прибыль увеличится до 20%

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают также сохранение повышенных ставок на услуги электросвязи и для микрофинансовых организаций, а кроме того - отмену семи льгот на общую сумму 15 млн рублей.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс планируется принять уже к первой половине декабря. Он предусматривает единообразное повышение налога на прибыль на 2%, сохранение особых налоговых режимов для организаций, оказывающих услуги электросвязи и микрофинансового бизнеса, права областных советов депутатов вводить сбор за пересечение государственной границы, индексацию ставок налогов, установленных в белорусских рублях, а также отмену нескольких льгот. Об этом на заседании совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме рассказала заместитель Министра по налогам и сборам Элла Селицкая, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Основные озвученные представителем МНС изменения по налогу на прибыль - установление единообразного налога в размере 20% для всех субъектов хозяйствования. Ранее он составлял 18%, но при этом местные советы депутатов имели право увеличивать эту ставку на 2%. Так поступили в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Теперь решено официально повысить данный налог для всей страны. Кроме того, до 2025 года будут продлены повышенные ставки по налогу на прибыль (25%) для организаций, которые оказывают услуги электросвязи и для микрофинансовых организаций. А также - пониженные ставки в размере 13% для резидентов парка «Великий камень» и ПВТ.

В новой редакции НК планируется сохранить право областных советов депутатов вводить сбор за пересечение государственной границы. Что касается индексации, то в этот раз ее размер будет больше, чем официальный уровень инфляции - 19,4%. Очевидно, в связи с неопределенностью в отношении прогноза индекса потребительских цен. А на табачные изделия и крепкие алкогольные напитки ставки налогов будут проиндексированы еще выше.

Будут отменены 7 льгот, правда на довольно скромную сумму - 15 млн рублей: на прибыль, полученную от реализации легковых автомобилей и автокомпонентов собственного производства (предоставлялась заводу «БЕЛДЖИ» на 3 года); понижающий коэффициент по экологическому налогу для обладателей экологического сертификата соответствия; льготы по НДС на ввозимые в страну носители с фильмами и на обороты по тиражированию фильмов и аудиозаписей и др.

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