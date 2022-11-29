Рекламы пива, слабоалкогольных напитков и азартных игр станет больше

Подготовлен законопроект, который предусматривает увеличение времени трансляции такой рекламы на телевидении и радио на один час, начиная с 21.00, а также разрешает рекламу безалкогольного пива в любое время суток и на билбордах.

Требования к размещению рекламы в Беларуси могут смягчить. В проекте закона, который вносит изменения в действующий закон о рекламе, заложены более либеральные подходы к трансляции на ТВ роликов, рекламирующих пиво, слабоалкогольные напитки, игорные заведения и азартные игры. Кроме того, планируется разрешить рекламу на ТВ и билбордах безалкогольного пива без всяких ограничений. Об этом «Смартпресс» сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Беларуси Инна ГАВРИЛЬЧИК.

В частности, в отношении рекламы азартных игр, казино, пива и слабоалкогольных напитков законопроект предусматривает увеличение времени трансляции на телевидении и радио на один час - не с 22.00, как сейчас, а с 21.00. Что касается безалкогольного пива, то ограничения на его рекламу на ТВ, радио и в «наружке» планируется полностью убрать. «Характер у этого товара все-таки немного другой, и такого вреда для здоровья, как от употребления пива, нет. Поэтому после принятия нового закона можно будет рекламировать безалкогольные пиво и напитки на телевидении, на радио в любое время, а также на средствах наружной рекламы», - рассказала представитель МАРТ.

Рекламный рынок в Беларуси никогда не был очень емким. Даже в лучшие годы он колебался около отметки в 100 млн долларов. В прошлом году Ассоциация Рекламных Организаций (АРО) даже не публиковала статистику по объему рынка, но по некоторым данным он значительно упал и составил около 206 млн рублей. В том числе: 47% бюджетов пришлось на рекламу в интернете, 36% - на ТВ, по 8% - на радио и наружную рекламу, и только 1% получила пресса.

В этом году первые месяцы были довольно успешными и, как говорят участники рынка, если бы не события в Украине и последовавшие за этим санкции и уход ряда зарубежных рекламодателей, он, возможно, мог бы преодолеть «потолок» в 100 млн долларов. Впрочем, анонсированные МАРТ изменения в размещении рекламы ряда товаров и услуг могут оживить рынок и смягчить потери по итогам года. Так считает директор рекламного холдинга SMG-Belarus Петр ПОПЕЛУШКО:

- Первый квартал текущего года вселял определенный оптимизм и по количеству рекламодателей, и по объемам рекламы. Но с середины марта ситуация стала меняться - ряд крупных иностранных компаний свернули рекламную активность в Беларуси, да и многие отечественные рекламодатели минимизировали рекламу - так сказать, до выяснения ситуации.

Сейчас рынок немного активизировался: снова рекламируются некоторые зарубежные производители - такие, например, как Coca-Cola, PepsiCo, фармацевтические компании и др. Но если раньше они обеспечивали 50-60% оборота рынка, то теперь основной объем рекламы генерируют отечественные компании - примерно на 80%. Что касается объемов, то АРО пока не публиковало эти данные, но можно предположить, что в 2022-м, по сравнению с 2021 годом, ТВ-реклама потеряет от 30 до 40%, «наружка» - около 20%, а реклама в интернете, вероятнее всего, сохранит прошлогодние показатели.

Расширение временного диапазона для размещения на ТВ и в радиоэфире рекламы пива и игорных заведений, конечно, благоприятно скажется на активности рекламодателей. Это чисто белорусский сегмент рынка, и он менее всего пострадал от событий 2022 года. Казино и пивные бренды могли бы и ранее позволить себе большие рекламные бюджеты. Но в условиях ограничений, предусмотренных законодательством, это было невозможно чисто технически. Теперь они получат возможность увеличить объемы рекламы, и этот сегмент рынка, скорее всего, еще более оживится. Вероятно, увеличатся и объемы размещения рекламы безалкогольного пива.

Ссылки по теме:

Появились официальные разъяснения по сбору за размещение рекламы

Наружная реклама снова попала под процедуру согласования