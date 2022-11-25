Создание новых источников электроэнергии будет согласовывать Минэнерго

Это касается не только строительства, но также модернизации и реконструкции. Под согласование попадают объекты всех организаций и ИП, не входящих в состав РО «Белэнерго», производительностью 500 кВт и более.

Постановлением Совмина №726 от 25 октября 2022 г. утверждено Положение о согласовании создания новых, реконструкции, модернизации, технической модернизации источников электрической и тепловой энергии. В соответствии с этим документом, теперь создание юрлицами, не входящими в состав ГПО «Белэнерго», и индивидуальными предпринимателями источников электрической энергии или тепловой энергии производительностью 500 кВт и более нужно согласовывать в Министерстве энергетики.

Положение полностью регламентирует порядок обращения за таким согласованием и требования к организации и производству работ. Оно не распространяется только на создание таких источников структурами Вооруженных Сил, а также на проекты, в отношении которых до вступления документа в силу получена разрешительная документация либо подано заявление о выдаче такой документации.

Под действие новых требований попадает довольно значительный круг объектов, эксплуатируемых организациями различных форм собственности и ведомственной подчиненности. По оценке Белэнерго, их около 10% от общего числа производителей электроэнергии. В том числе, это касается большинства объектов, так называемой, возобновляемой энергетики. Потому что средняя мощность современных ветрогенераторов достигает 8 МВт, а есть машины мощностью в 13 МВт и более. В стране работают биогазовые установки мощностью более 2 МВт, а, например, номинальная мощность солнечной электростанции, которую открыла в 2016 году компания А1, составляет 18,48 МВт.

Можно предположить, что ужесточение контроля государства за созданием и модернизацией негосударственных объектов электро- и тепловой генерации значительнее всего затронет альтернативную энергетику, которая сейчас переживает непростые времена. Напомним, что сначала в отношении таких объектов стали применяться квоты на приобретение государством электроэнергии по стимулирующим тарифом, а после появления в Беларуси своей АЭС власти вообще ввели мораторий на такие закупки.

В марте в интервью журналу «Экономика Беларуси» министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал, что за последние 7 лет суммарная электрическая мощность установок по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выросла в 4 раза - с 92,4 до 396 МВт, объем произведенной ими электроэнергии, поставленной в энергосистему, - более чем в 3 раза: со 173,1 до 615,2 млн кВт∙ч.

Министр также назвал наиболее крупные действующие проекты: Речицкая фотоэлектрическая станция ПО «Белоруснефть» установленной мощностью 55,2 МВт, ветроэнергетические станции в Могилевской области - мощностью 15 МВт, а также в районе населенного пункта Грабники Новогрудского района - мощностью 9 МВт. Сообщалось также, что в рамках ранее заключенных инвестдоговоров и распределенных в установленном порядке квот в стране реализуются проекты по строительству новых ВИЭ суммарной мощностью порядка 228 МВт.

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