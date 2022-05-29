Возобновляемой энергетике обрежут тарифы

Принят закон, который полностью приостанавливает применение повышающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию из ВИЭ.

На восьмой сессии Совета Республики Национального собрания одобрен законопроект «О регулировании отношений в сфере использования возобновляемых источников энергии». Ранее он был принят сразу в двух чтениях депутатами Палаты представителей. Документ устанавливает временный запрет на приобретение энергии, произведенной ВИЭ, по стимулирующим коэффициентам, сообщает пресс-служба белорусского парламента.

Главная суть нововведений заключается именно в приостановке закупок энергии из возобновляемых источников. В прошлом году Минэнерго уже приняло решение о прекращении таких закупок на ближайшие три года, но к рассмотрению этого вопроса собирались вернуться в 2022 году. Основной мотив – энергия из ВИЭ является для Белэнерго очень дорогой, а особой потребности в ней с учетом запуска БелАЭС нет. Как, вероятно, нет и свободных средств.

В текущей ситуации непонятно два вопроса. Первый: возобновляемая энергетика – вообще «все», или это временное решение. С одной стороны, формулировка «приостановить» вроде бы предполагает, что ситуация может измениться, но энергия, производимая АЭС, в обозримом будущем никуда не денется и вероятно ее даже станет больше с учетом пуска второго энергоблока.

Второй вопрос касается установок ВИЭ, которые созданы в рамках инвестиционных договоров, заключенных до 20 мая 2015 г. Ранее Минэнерго отмечало, что ограничение на закупки их не коснется при условии не превышения инвесторами заявленной суммарной электрической мощности. Что изменится для них сейчас - тоже не вполне ясно. Возможно, именно под них в новом законе прописано наделение Министерства антимонопольного регулирования и торговли правом устанавливать размер коэффициентов, применяемых при установлении тарифов на электрическую энергию, производимую установками из ВИЭ. Причем теперь МАРТ сможет дифференцировать эти тарифы в зависимости от вида возобновляемого источника энергии, его мощности, фактического срока службы оборудования установок на дату ввода их в эксплуатацию, а также иных параметров.

Очевидно только одно: возобновляемая энергетика - довольно дорогое удовольствие. Даже развитые экономики ЕС не могут ее себе позволить в полной мере, хотя и не отказываются от стимулирующих мер. С учетом состояния белорусской экономики, скорее всего, развитие ВИЭ у нас, так оптимистично начинавшееся, пойдет на спад. А такими установками будут пользоваться крупные компании для удовлетворения своих внутренних потребностей, если не сочтут это невыгодным.

Для справки: в 2020 году за счет всех источников возобновляемой энергии в стране было выработано 1,243 млрд кВт/ч электроэнергии. Если сравнивать с 2010 годом, то мощности установок ВИЭ увеличились в 19 раз, а объемы выработки энергии - в 8,9 раза. Собственниками установок с использованием ВИЭ были 278 юридических лиц и ИП.

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