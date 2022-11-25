Парламент одобрил законопроект «Об урегулировании неплатежеспособности»

Он придет на смену закону «О банкротстве» и, как предполагается, должен повысить шансы на «выживаемость» неплатежеспособных предприятий за счет увеличения эффективности санации.

23 ноября на десятой сессии Совета Республики был одобрен законопроект «Об урегулировании неплатежеспособности». Ранее его в двух чтениях приняла Палата представителей. Как заявил, представляя документ сенаторам, министр экономики Александр Червяков, законопроект предполагает ликвидацию неэффективности с сохранением производства и бизнеса, содержит стимулы к своевременному объявлению предприятиями своей несостоятельности и уходу под защиту закона, увеличению возможностей восстановления платежеспособности, повышению гарантий возврата инвестиций и выплат кредиторам. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В отличие от действующего закона «О банкротстве» новый закон содержит как плюсы, так и минусы. Во-первых, он, действительно, позволяет проблемным предприятиям своевременно заявить о своей неплатежеспособности, не дожидаясь, пока проблемы примут необратимый характер. Так, по новому закону руководство сможет обратиться в суд и объявить предприятие несостоятельным просто из-за отсутствия оборотных средств для оплаты долгов. Сегодня для этого необходимо, чтобы предприятие было неплатежеспособным в течение года.

Во-вторых, механизмы, предусмотренные законом «Об урегулировании неплатежеспособности», позволяют быстрее и эффективнее «разруливать» появившиеся проблемы. Например, можно будет продать произведенные товары без проведения аукциона - просто на основании обычных договоров поставки. Также разрешается оперативная (правда, по согласованию с соответствующим государственным органом) продажа имущества, не участвующего в производственной деятельности, для выплаты зарплат.

Так как обязанность подачи предприятием заявления о неплатежеспособности в суд в период досудебного оздоровления будет отменена, его руководство сможет оперативнее решать многие вопросы. Например, договариваться с кредиторами о об изменении порядка и условий исполнения обязательств, использовании процедур медиации, осуществлять операции с ценными бумагами. От имени государства во взаимоотношениях с проблемным предприятием с консолидированной позицией будет выступать единый кредитор - налоговый орган, аккумулирующий все бюджетные требования.

С другой стороны, новый закон значительно усложнит процедуру ликвидации предприятий через процедуру банкротства. Как отметил А.Червяков, «в банкротство в принципе не попадают предприятия ВПК, энергетики, валообразующие - как государственные, так и частные. Для этого правительству предоставляется право утверждать их перечень». Кроме того, сроки санации могут быть довольно длительными: 36 месяцев с возможным продлением еще на 24 месяца. А ликвидация должников без имущества (так называемый «брошенный бизнес») будет финансироваться инициатором банкротства, а не бюджетом.

Второй момент: усложняется возврат долгов кредиторам. Даже тем, у кого находятся в залоге ликвидные активы предприятия. Согласно новому закону, залоговая выручка в первую очередь будет направляться на социальные цели: выплату зарплат и пенсионные взносы. И только оставшуюся часть получит залоговый кредитор, но не всю, а за вычетом 20%, которые пойдут в бюджет и на судебные расходы. Предусматривается также процедура заключения мировых соглашений с кредиторами об отсрочке платежей даже после завершения санации на срок от 3 до 10 лет.

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