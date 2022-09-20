Минэкономики опубликовало свежую статистику о банкротствах

По итогам первого полугодия суды возбудили дел об экономической несостоятельности на 16,3% меньше, чем в январе-июне 2021-го. Рост числа банкротств наблюдается только в двух областях.

Статистика первого полугодия текущего года свидетельствует о снижении количества дел о банкротстве, возбуждаемых экономическими судами. За этот период такие дела были открыты в отношении 710 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (848 дел), сообщает пресс-служба Минэкономики Беларуси.

На основании этих данных сложно судить - уменьшилось ли на самом деле количество компаний и ИП, обратившихся в судебные инстанции с заявлениями о банкротстве, поскольку данные по количеству таких заявлений не приводятся. Например, в прошлом году по статистике Верховного суда количество заявлений об экономической несостоятельности выросло на 10% - всего было 3 175 обращений в суды по этому вопросу. Но то ли такие заявления стали рассматриваться быстрее, то ли суды часто отказывали в возбуждении дел. Потому что по данным того же ВС остаток неоконченных дел, связанных с банкротством и находящихся в производстве судов, по итогам года уменьшился на 17,5% и составил 1 355 дел.

Информация Минэкономики свидетельствует, во-первых, о неравномерности возбуждения дел о банкротстве по времени. В первом полугодии таких «всплесков» было три: в январе, апреле и июне. Во-вторых, количество новых дел снизилось в столице и большинстве областей, кроме Гродненской и Гомельской, где их оказалось вдвое больше, чем год назад. В Минске количество банкротств уменьшилось к январю-июню 2021-го на 130 дел (-34%).

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