Нацбанк внес изменения в перечень системно значимых банков на 2023 год

Кредитно-финансовых организаций, от которых зависит устойчивость финансовой системы, по-прежнему будет 11, только Белинвестбанк переведен из первой во вторую группу системной значимости.

В Беларуси обновили перечень системно значимых банков. В 2023 году в группе системной значимости I будут находиться: Беларусбанк, Белагропромбанк, Приорбанк, Сбер Банк и Банк БелВЭБ. Ко II группе системной значимости отнесены: Белинвестбанк, Белгазпромбанк, Альфа-Банк, Банк ВТБ (Беларусь), МТБанк, и Банк Дабрабыт, сообщает Управление информации и общественных связей Национального банка.

По сравнению с прошлым годом в этом перечне только одно изменение: Белинвестбанк (очевидно, в связи с ухудшением условий работы из-за санкций) переведен во вторую группу, а в целом «системных» банков по-прежнему 11. Как говорится в официальном комментарии регулятора, «отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами».

Системно значимые банки - международный термин, который появился после глобального кризиса 2007-2008 гг. Тогда центробанки крупнейших стран мира начали определять самые крупные кредитные учреждения, от которых зависит устойчивость всей банковской системы, и банкротства которых нельзя допустить даже если для этого потребуются значительные вливания государственных средств. Для них предусмотрены более жесткие требования в отношении капитализации, устойчивости к крупным убыткам и постоянный финансовый надзор. В Беларуси советом директоров (наблюдательным советом) таких банков также должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.

Среди таких зарубежных банков, например: амерканские - JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, британские - Barclays, HSBC, Standard Chartered, французские - BNP Paribas, Société Générale, немецкий Deutsche Bank, китайские - Bank of China, China Construction Bank и др. В России в перечне системно значимых кредитных организаций на 03.10.2022 насчитывалось 13 банков, включая: ЮниКредит Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Банк ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и др.

Показатели работы этих организаций служат для регулятора важнейшей информационной базой для оценки ситуации на финансовом рынке в целом. Например, в нашей стране на основе средних процентных ставок, установленных системно значимыми банками первой группы значимости, Нацбанк рассчитывает расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые оказывают существенное влияние на динамику ставок кредитного рынка.

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