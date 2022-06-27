Иностранные банки сработали в этом году эффективнее государственных

Такой вывод можно сделать из результатов исследования банков Беларуси, которое провело национальное рейтинговое агентство BIK Ratings.

В отчете BIK Ratings говорится, что на 1 апреля 2022 года в стране функционировало 23 банка: 4 государственных, 14 иностранных и 5 частных. Их совокупный уставный фонд на 80,4% принадлежал государству, на 17,1% - нерезидентам, и на 2,5% - прочим. При этом на долю госбанков за год, закончившийся 1 апреля 2022 г., пришлось только 36,6% прибыли банковской системы (-11,3 п.п.). Тогда как на долю иностранных банков - 61,7% (+15,7 п.п.). Прибыль частных банков составила 1,7% (-4,4 п.п.).

Аналогичная ситуация и с необслуживаемыми активами, доля которых на 1 апреля в целом по банковской системе составила 5,2% (на 0,6 п.п. выше уровня начала 2020 г. и на 0,1 п.п. ниже, чем в начале 2022-го). У госбанков доля таких активов составляла 5,6%, у иностранных - 4,4%, у частных - 2,6%. В целом качество кредитного портфеля в банковской системе ухудшилось. На 1 апреля 2022 г. доля стандартных активов банковского сектора оценивалась в 55,8%, активов, находящихся под наблюдением (т.е. с повышенным риском) - 38,8%, сомнительных активов - 1,5%, безнадежных - 0,9%. При этом в рейтинговом агентстве отмечают, что за I квартал 2022 г. существенная доля активов мигрировала из II группы рисков в III группу, а также из V группы в VI группу.

Совокупные активы банковской системы на 1 апреля составили около 100 млрд руб., или примерно 34 млрд долл. В пересчете на национальную валюту за год они выросли на 6,4%. В том числе, требования банков к юридическим лицам увеличились на 10,5%. При этом основным должником по коммерческим кредитам является частный сектор: на него на 1 апреля приходилось 36,3% совокупной задолженности (23,7 млрд руб.). Среднегодовой темп прироста кредитной задолженности негосударственного сектора за последние два года составил 22,8%. С начала 2020 г. доля таких компаний в общем кредитном «пироге» выросла на 5,4 п.п.

У государственных коммерческих предприятий прирост кредитов составляет в среднем 12,9% в год, а их доля в общей кредитной задолженности по итогам марта - 34,3% (22,4 млрд руб.). На физлиц пришлось 25,1% (16,4 млрд руб.), и их доля за два года снизилась на 4 п.п. Задолженность НФО оценивается в 2,8 млрд руб. (примерно 4,3% в общем объеме).

Из интересных фактов в обзоре можно также упомянуть, что за I кв. 2022 г. обязательства банков выросли на 7,8%, а собственный капитал снизился на 1,5%. Это оказывает давление на достаточность капитала. В частности, на 1 апреля 2022 г. обязательства банков Беларуси составили 87 млрд (примерно 29 млрд долл.), а собственный капитал - 14 млрд руб. (5 млрд долл.). Достаточность нормативного капитала в системе на 1 апреля 2022 г. находилась на уровне 16,9%, продемонстрировав снижение за I кв. 2022 г. на 1 п.п. При этом основное снижение достаточности показали госбанки, тогда как иностранные увеличили этот показатель на 0,4 п.п., а частные - вообще на 3 п.п.

В целом данные даже за относительно благополучный I квартал дают представление о накапливающихся в системе трудностях и дисбалансах, с которыми она пока справляется за счет запаса устойчивости. Но, вероятно, эти проблемы будут нарастать. Так, более свежая статистика текущего года показала, что, например, за апрель чистая прибыль коммерческих банков (117,4 млн руб.) оказалась существенно меньшей, чем в апреле прошлого года (166,8 млн). А за январь-апрель, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, она упала с 502,2 млн руб. до 429,6 млн.

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