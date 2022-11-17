Ускоренную амортизацию легковых автомобилей могут отменить

На общественное обсуждение вынесен проект постановления, который предусматривает начисление амортизации в отношении такого транспорта, исходя исключительно из нормативного срока службы. Это коснется также и лизинговых машин.

На портале «Правовой форум Беларуси» опубликован проект совместного постановления Минэкономики, Минфина и Минархитектуры «Об изменении постановления Министерства экономики, Министерства финансов и Министерства архитектуры и строительства от 27 февраля 2009 г. №37/18/6». Документ вносит изменения в Инструкцию о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов. В частности, речь идет об отмене ускоренной амортизации легкового автотранспорта.

Цель, которая при этом преследуется, очевидна: увеличение периода, когда такой транспорт находится на балансе организации, чтобы субъекты хозяйствования продолжали уплачивать налог на это имущество. Кроме того, вероятно предполагается, что таким образом можно будет сократить количество сомнительных сделок, когда списанный автомобиль продается по остаточной стоимости.

Как отмечается в обосновании к проекту постановления, им «введены ограничения по применению инструментов ускоренной амортизации (сроков полезного использования, нелинейных методов) в отношении легковых автомобилей - установление требования о начислении амортизации в отношении легковых автомобилей исключительно исходя из нормативного срока службы линейным либо производительным способом, в том числе по предметам лизинга. Исключение предусмотрено только в отношении автомобилей, относимых к специальным, а также используемых для услуг такси, в связи с их более интенсивной эксплуатацией».

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