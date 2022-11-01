Что меняет новая версия постановления Совмина №713

Во-первых, похоже разрешилась проблема с переоценкой товарных остатков, во-вторых, импортерам и торговле наконец объяснили, как относить на затраты расходы по фасовке потребительских товаров.

Всего спустя одну неделю после публикации резонансного постановления Совмина №713 от 19.10.2022 г. «О системе регулирования цен» правительство внесло в него существенные корректировки. Новый документ «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. №713» был зарегистрирован 26 октября практически под тем же номером - 713(1), что довольно нетипично. Он разъясняет порядок проведения переоценки и дооценки товарных остатков, отнесение расходов импортеров и торговли по фасовке потребительских товаров, а также немного меняет товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.

Первая версия 713-го постановления вызвала много вопросов, так что Министерство по антимонопольному регулированию и торговле было вынуждено фактически в «ручном режиме» в рамках своих полномочий регулировать ситуацию и давать разъяснения, для чего в ведомстве даже разработали специальную анкету, с помощью которой можно получить информацию по конкретному вопросу, связанному с ценами. Тем не менее, многие компании приостановили отгрузку товаров «до выяснения ситуации», а некоторые предприятия торговли и ИП, несмотря на прямой запрет - менять «установленный режим работы торгового объекта», даже временно закрывали торговые точки.

Основные изменения, которые вносятся в «борьбу с ценами» второй версией постановления №713, были ожидаемы. Просто потому, что они вытекали из здравого смысла. Во-первых, импортеры и торговля получили право на переоценку товарных остатков потребительских товаров до уровня отпускных цен на вновь поступившие аналогичные товары. Во-вторых, документом установлено, что «расходы по фасовке (стоимость упаковочных материалов по цене приобретения, заработная плата работников, производящих фасовку, с отчислениями на социальные нужды, амортизация оборудования) в одноразовые упаковочные материалы, использование которых допускается техническими нормативными правовыми актами, относятся: импортером - на увеличение отпускной цены на потребительские товары; субъектами торговли - на увеличение оптовой (розничной) цены на потребительские товары».

В постановлении №713(1) также довольно существенно изменен перечень потребительских товаров, которые подпадают под регулирование цен. Некоторые позиции в нем удалены (например, ювелирные изделия, наручные часы и др.), некоторые - конкретизированы (к примеру, вместо сыров вообще теперь указано: «сыры из коровьего молока»), а также добавлены новые товары: обувь домашняя и резиновая и моторное масло для легковых автомобилей.

Вряд ли эти изменения будут окончательными. У субъектов хозяйствования с учетом специфики деятельности наверняка возникнет еще много вопросов, а значит, будут появляться новые разъяснения, уточнения, комментарии, а быть может и новые нормативные акты. При этом исполкомы и министерства еще не ощутили роста количества обращений по согласованию повышения цен, поводом для чего по закону может стать даже небольшой рост тарифов на энергоносители и автомобильное топливо, не говоря уже об изменении цен контрагентами при импорте и логистике, так как по сути сейчас каждая перевозка товара при импорте/экспорте - это уникальная цена, даже в рамках одного маршрута. Есть еще и проблема ИП с их часто непрозрачной системой закупок. То есть, очень скоро чиновникам придется оперативно разбираться в множестве заявлений, калькуляций и маркетинговых анализов разной степени качества, которые в этих случаях должны предоставлять субъекты хозяйствования.

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