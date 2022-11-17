В Беларуси появился независимый индекс рынка акций

С июля нынешнего года его начала вести инвестиционная компания Aigenis. Максимальное значение индекса за это время составило 108,94 пунктов, минимальное - 96,45.

Инвестиционная компания Aigenis, начиная со второго полугодия 2022 г., начала рассчитывать индекс еженедельного изменения стоимости корзины акций по результатам торгов на БВФБ. В самой компании говорят, что первоначально этот проект задумывался как эксперимент «для внутреннего пользования», но за прошедшие 3 месяца он превратился в полезный индикатор, который показывает (пусть и упрощенно) определенные тенденции рынка.

Как свидетельствуют полученные компанией данные о результатах торгов акциями в Беларуси, в июле индекс стабильно рос, в августе - пережил падение и восстановление, а в сентябре - снова снижался. Максимальное значение индекса за этот период (108,94 пунктов) было зафиксировано 22 июля, минимальное (96,45 пунктов) - 26 августа. Объем торгов индексными акциями за это период составил 381 566,51 руб. Максимальный недельный объем торгов данными акциями (75 781,55 руб.) был зафиксирован с 26 по 30 сентября.

Как отмечают авторы проекта и некоторые специалисты, в целом, несмотря на неразвитость белорусского рынка акций, индекс получился вполне «рабочим». Доля одного эмитента в нем ограничена 20%. Это связано с тем, что на рынке активно торгуются акции немногих компаний. По словам финансового аналитика Максима Адаскевича, иначе более 70% «капитализации в свободной торговле» приходилось бы на только две компании: «Приорбанк» и «Брестгазоаппарат».

Специалист считает, что белорусский индекс очень похож на классические индексы акций развивающихся стран. 43% его капитализации - банки («Приорбанк», «Беларусьбанк», «Сбер Банк»), 21% - строительный бизнес (МАПИД, Минскпромстрой), около 16% - торговля (ГУМ), а еще 20% приходится на долю одного крупного игрока - предприятия «Брестгазоаппарат».

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