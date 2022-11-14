Опубликована инструкция по калькулированию себестоимости

Ее разработка была предусмотрена постановлением правительства №713. Документ распространяется на производителей потребительских товаров, указанных в приложении 1 к этому постановлению.

Официально опубликована «Инструкция о порядке планирования и калькулирования себестоимости продукции для целей ценообразования», предусмотренная постановлением Совмина №713 от 19 октября 2022 г. Документ утвержден совместным постановлением МАРТ, Минэкономики, Минфина и Минтруда №71/15/50/68 от 4 ноября 2022 г.

Требования к определению состава затрат, заложенные в инструкцию, распространяются на производителей товаров, указанных в приложении 1 к постановлению Совета Министров №713. Документ определяет затраты, включаемые в себестоимость такой продукции для целей ценообразования. В том числе: прямые материальные затраты, прямые затраты на оплату труда; прочие прямые затраты; распределяемые переменные косвенные затраты, непосредственно связанные с производством продукции; управленческие расходы; расходы на реализацию.

Как указано в инструкции, «налоги и сборы, включаемые производителями потребительских товаров в затраты по производству продукции в соответствии с законодательством, могут относиться к прямым затратам, распределяемым переменным косвенным затратам, непосредственно связанным с производством продукции, управленческим расходам, расходам на реализацию».

Напомним, что 19 октября было принято постановление Совмина №713 «О системе регулирования цен», которое установило новый порядок ценообразования при производстве и реализации потребительских товаров. Оно вызвало много вопросов у субъектов хозяйствования, и компетентные государственные органы до сих пор публикуют разъяснения по различным аспектам его применения.

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