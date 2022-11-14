Ставки по новым кредитам для бизнеса упали на 25-30%.

В III квартале банки отмечали значительный рост спроса на кредитные ресурсы. Это связано со снижением процентных ставок и смягчением требований к обеспечению и целевому назначению.

Национальный банк опубликовал результаты мониторинга условий банковского кредитования за III квартал 2022 г. Такие мониторинги проводятся путем опроса действующих коммерческих банков и отражают изменение требований кредитных учреждений к заемщикам и динамику спроса клиентов на различные кредитные инструменты. В этот раз в анкетировании принял участие 21 банк. Основной вывод: условия кредитования за июль-сентябрь в стране заметно упростились, что вызвало рост спроса на кредиты в белорусских рублях.

Как следует из аналитического обзора Нацбанка, в III квартале 2022 г. условия кредитования смягчились как в национальной, так и в иностранных валютах. Это связано с увеличением объемов ликвидности в банках и с ростом конкуренции среди них. Профицит валюты, который наблюдается на торгах БВФБ уже довольно длительное время, а также скупка регулятором излишков СКВ ведут к избытку предложения рублевой массы. Например, на 4 ноября профицит рублевой ликвидности составлял 6,4 млрд рублей, а на пиковых значениях он достигал более 8 млрд.

По данным Нацбанка, средние ставки по новым кредитам для бизнеса на срок до 1 года за III квартал заметно упали. Так, если в июне в рублях они оценивались в 18,7%, то в сентябре - уже 13,36%. Это почти на 30% меньше! В долларах такие же кредиты за три месяца подешевели с 9,77% до 8,01%, в российских рублях - с 17,16% до 14,52%.

Кроме снижения ставок банки также вынуждены более лояльно подходить к оценке потенциальных заемщиков. Участники обследования отмечают, что в III квартале 2022 г. произошло существенное расширение видов кредитования для большинства категорий кредитополучателей, а также снижение требований к обеспечению кредита для представителей бизнеса. Единственное, что осталось без изменений - требования к финансовому положению кредитополучателей.

На этом фоне банки наблюдают увеличение спроса на рублевые кредитные ресурсы со стороны предприятий и малого бизнеса. Об этом сообщили в 20% опрошенных банках. А вот на валютные кредиты спрос, наоборот, снижается (-2,5% со стороны предприятий и -5% в сегменте МСБ). Также продолжается рост спроса у представителей всех категорий бизнеса на изменение валюты обязательств по ранее предоставленным краткосрочным кредитам в СКВ на обязательства в белорусских рублях (т.е. перевод валютных кредитов в рублевые). Он вырос за квартал на 10-13%.

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